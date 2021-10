XV de France: Urios vote Jelonch pour le capitanat

Pour sa première aux Grandes Gueules du Sport dimanche sur RMC, l’entraîneur de l’UBB, Christophe Urios, a donné un avis tranché sur le nom du prochain capitaine du XV de France en l’absence de Charles Ollivon, blessé. Pour l’ancien coach de Castres, le brassard doit revenir à son ancien joueur Anthony Jelonch.

Le staff du XV de France n’en fait-il pas trop sur la nomination du capitaine de l’équipe de France pour la tournée d’automne ? La question fait débat. Cinq joueurs peuvent prétendre récupérer le brassard de Charles Ollivon, blessé et forfait pour les trois matchs des Bleus face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande : Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Julien Marchand et Anthony Jelonch. Pour Christophe Urios qui faisait sa grande première aux Grandes Gueules du Sport ce dimanche matin sur RMC, un candidat se dégage naturellement.

"Pourquoi on s’emmerde ?"

"Anthony Jelonch que je connais très bien puisque je l’ai eu à Castres est un leader naturel, un leader d’exemple, estime le coach de l’UBB. Tant que Charles Ollivon n’est pas revenu dans la course, pourquoi on s’emmerde ? Pourquoi on n’a pas envie de continuer avec Anthony sachant qu’il a fait un énorme travail dans un contexte très compliqué."

Le 3eme ligne du Stade Toulousain fut capitaine lors de la convaincante tournée d’été des Bleus en Australie. "La question que je me pose c’est : "Est-ce qu’ils veulent mettre de nouvelles bases pour la Coupe du monde 2023 ? Elle va arriver assez vite. Est-ce qu’ils veulent profiter de ce moment pour réfléchir à d’autres leaders ? Je ne sais pas. Mais il me semble que pour la tournée de cet automne, il aurait été tellement plus juste de continuer l’aventure avec Anthony parce qu’il a été exemplaire et très bon sur le terrain mais aussi excellent dans la relation avec les joueurs et le staff." Le nom du capitaine sera communiqué aux joueurs ce dimanche soir par l'encadrement de Fabien Galthié en présence de Charles Ollivon à Marcoussis.