XV de France: Villière forfait, Rattez le remplace

Gabin Villière (25 ans, 6 sélections), ailier de Toulon, manquera le début de la tournée automnale avec le XV de France. Le Montpelliérain Vincent Rattez (29 ans, 9 sélections) a été appelé pour le remplacer.

L’ailier toulonnais Gabin Villière (25 ans, 6 sélections), retenu dans la liste des 42 joueurs annoncé par le staff des Bleus, est forfait pour le début de la tournée de novembre, le 6 novembre contre l’Argentine. Sa présence était incertaine puisqu’il avait été touché aux ischio-jambiers comme indiqué par le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse ce lundi à Marcoussis. Il avait annoncé que son joueur allait passer des examens. Le Montpelliérain Vincent Rattez (29 ans, 9 sélections) a été appelé pour le remplacer.

Le Roux incertain

Le deuxième ligne du Racing 92 Bernard Le Roux (32 ans, 47 sélections) est lui incertain. Il se plaint du tympan et consultera un ORL. Les Bleus, réunis en fin de semaine à Marcoussis, affronteront l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et la Nouvelle-Zélande le 20.

"Nous sommes très heureux de retrouver notre meilleure équipe de France du moment, a déclaré Fabien Galthié, lundi en conférence de presse. Ça faisait neuf mois et demi qu'on n'avait pas pu le faire. Depuis, on s'est adaptés aux circonstances."

Neuf joueurs sans aucune sélection internationale ont été appelés même si certains ont déjà été convoqués, sans avoir joué: les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, les Toulousains Thibaud Flament et Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, le Clermontois Tani Vili, ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe.

La liste de l'équipe de France:

Avants:

Alldritt, Atonio, Baille, Bamba, Barlot, Crétin, Cros, Diallo, Flament, Geraci, Gros, Hounkpatin, Jelonch, Le Roux, Macalou, J.Marchand, Mauvaka, Paiva, R.Taofifenua, Vanverberghe, Verhaegue, Willemse, Woki

Arrières:

Buros, Couilloud, Danty, Dulin, Dupont, Fickou, Hastoy, Jalibert, Jaminet, Lebel, Lucu, Moefana, Ntamack, Penaud, Ramos, D.Taofifenua, Vakatawa, Vili