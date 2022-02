Top 14: Castres grimpe sur le podium après son succès face à Lyon

Très à l'aise à domicile, Castres a signé un 17e match consécutif sans défaite ce samedi en s'imposant face à Lyon. Les Castrais font coup double puisqu'ils grimpent sur le podium.

Toujours intraitable à domicile, Castres s'est imposé (19-17) sur sa pelouse face à Lyon et se hisse sur le podium, ce samedi, à l'occasion de la 18e journée de Top 14. C'est le dix-septième match consécutif sans défaite (16 victoires et 1 nul) à domicile pour le CO qui n'a plus perdu dans son antre depuis décembre 2020 face à Brive (24-25).

Cette cinquième victoire en six matchs permet aux Castrais de rejoindre leur victime du jour à la troisième place du championnat, à deux points de Montpellier, deuxième, qui compte toutefois deux matchs en moins.

Le LOU indiscipliné

Après quatre succès de rang, c'est en revanche un coup d'arrêt pour le LOU qui était invaincu en 2022. Dans l'optique des phases finales, les Lyonnais gardent tout de même huit points d'avance sur le Stade Français, septième. Malgré 77% d'occupation du camp adverse, les Castrais ont longtemps buté sur la défense lyonnaise en première mi-temps. Après un essai du pilier du LOU Jérôme Rey (15), le CO n'est revenu au score qu'après le carton jaune de Félix Lambey qui a permis à Thomas Combezou de ramener les Tarnais à hauteur de leurs hôtes à la pause (7-7).



Une pénalité de plus de 50 mètres de Benjamin Urdapilleta a ensuite permis au CO de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre (10-7, 49e) avant de creuser un petit écart toujours grâce au pied de son ouvreur (16-7, 59e). Rien n'était fait pour autant puisque l'arrière lyonnais Clément Laporte permettait finalement aux siens de repasser devant après la transformation du All Black Lima Sopoaga (16-17, 69e).



Puni de son indiscipline, le LOU a finalement offert une dernière occasion à Urdapilleta d'offrir une précieuse victoire aux siens. Une opportunité que n'a pas laissé passer l'Argentin, auteur de quatorze des dix-neuf points de son équipe.