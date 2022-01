Top 14: des reports prévus pendant le Tournoi des VI Nations

Après les reports de sept matchs ces dernières semaines pour cause de Covid, le Top 14 va devoir rattraper son retard dans les semaines à venir, en particulier lors du Tournoi des VI Nations. En croisant les doigts pour que la crise sanitaire laisse un peu plus tranquille les clubs français…



Le casse-tête continue. Avec la multiplication de reports, les dirigeants de la Ligue Nationale de Rugby tentent de trouver des solutions de repli. Et elles ne sont évidemment pas nombreuses. Au total après les quinze premières journées, sept rencontres de Top 14 n’ont pour le moment pas pu se dérouler en raison de la pandémie. Et seules quatre équipes (Castres, Lyon, Perpignan et Biarritz) sont à jour.

Pour les reprogrammer, la LNR ne compte pour le moment que trois dates de libre. C’est évidemment très peu et cela ne suffira pas si les cas positifs plombent encore les effectifs dans les semaines à venir, et ce malgré le nouveau protocole sanitaire récemment adopté. Il faudra profiter du Tournoi des VI Nations pour rattraper toute ou partie du retard en l’absence des meilleurs éléments retenus en sélection. Tous s’accordent sur le principe… A Toulouse, qui compte deux rendez-vous manqués, Ugo Mola devra ainsi composer sans une bonne partie de ses meilleurs joueurs. Idem pour le Montpellier de Philippe Saint-André.

Toulouse et Toulon impactés

Le week-end du 12 février, sans journée de championnat, sera le premier concerné en marge de France-Irlande, puis rebelote un mois plus tard, le 12-13 mars, en marge de Pays de Galles-France, et la semaine suivante alors que les internationaux seront retenus pour le Crunch contre l’Angleterre au Stade de France. Le RCT, seul club à compter trois matchs de moins, ne pourra pas vraiment couper dans les mois à venir.

Les premiers matchs reportés seront rejoués en premier dans l’ordre chronologique. Avec le maintien de la Coupe d’Europe, que certains auraient bien voulu ne plus disputer, il n’y a de toute pas d’autres choix. Si ce n’est évidemment de jouer en semaine. Ce sera la deuxième solution une fois que tous les week-end seront complets. Avec l’obligation de laisser 72 heures d’écart entre chaque rencontre. Et en dernier recours, la LNR appliquera le désormais système de péréquation, un calcul arithmétique au nom barbare, si les reports s'accumulent et que des rencontres ne peuvent se jouer d'ici la fin de la saison régulière.

Le Top 14 n’en est heureusement pas là. En coulisses, les reprogrammations sont déjà bien avancées. Elles seront validées en comité directeur jeudi avant une officialisation rapide. En espérant que le Covid laisse un peu plus tranquille le rugby français. "Tous les lundis, on croise les doigts pour les tests du début de semaine, puis le jeudi on prie pour qu’ils soient aussi négatifs", avoue un acteur du Top 14…



Les sept matchs reportés



13eme journée

Brive-Clermont

Toulouse-Stade Français

Racing 92-Pau

Toulon-UBB



14eme journée

Montpellier-Toulon



15eme journée

Toulon-La Rochelle

Toulouse-Montpellier