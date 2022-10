Top 14: la victoire pour l'UBB, le bonus pour le Stade Français

La cinquième journée de Top 14 s'ouvrait ce samedi avec le match entre l'Union Bordeaux Bègles (UBB) et le Stade Français. Un duel qui a tourné à l'avantage des locaux, dans un match plutôt ennuyeux.

Un gagnant et un demi-perdant. Bordeaux-Bègles s'est rassuré en obtenant une victoire précieuse sous le crachin du stade Chaban-Delmas (15-10) face au Stade français, récompensé en fin de match par un bonus défensif, samedi, en ouverture de la 5e journée de Top 14. Un point important pour les Parisiens, qui pourront sûrement s'en satisfaire.

Un grand ouf de soulagement ! Confrontée à plusieurs forfaits avant le match (Cordero) et durant l'échauffement (Miquel et Dubié), sans parler de la blessure du suppléant Lachase après quatre minutes, l'UBB n'a pas vécu un après-midi des plus sereins.

Mais les joueurs de Christophe Urios, à la conquête délicate mais disciplinés pendant 75 minutes, en ont fait un peu plus que les Parisiens, longtemps inoffensifs hormis un sprint de Macalou repris par Bielle-Barrey (55e), pour s'imposer grâce à davantage de rythme au retour des vestiaires (6-3 à la pause) et à la botte parfaite de Jalibert (cinq sur cinq), qui monte en puissance à un mois des test-matches d'automne de l'équipe de France.

Un match qui ne restera pas gravé dans l'histoire

Dans cette longue et parfois ennuyeuse partie de ping-pong, avec une savonnette à la place de la balle qui n'a pas permis au jeu de se développer, les Girondins ont mieux maitrisé les éléments pour mener (15-3, 67). Leurs visiteurs, orphelins de victoire sur ces bords de Garonne depuis 2015, ne se sont réveillés qu'en toute fin de match.

La mêlée rose, compétitive, a mis plusieurs fois celle de leurs hôtes en difficulté et a été justement récompensée par un essai de Melikidze (80e+5) et un premier point à l'extérieur salué comme il se doit par Gonzalo Quesada et son banc.