Coupe du monde féminine de rugby: un record de spectateurs pour les matchs d'ouverture ?

En Nouvelle-Zélande, pays du rugby où les All Blacks règnent en maîtres, les billets n'ont pas grand mal à être vendus. Pour la journée d'ouverture du Mondial féminin (8 octobre), l'Eden Park d'Auckland s'apprête ainsi à accueillir un nombre record de spectateurs.

Plus de 30.000 billets ont déjà été vendus pour les trois matchs d'ouverture de la Coupe du monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, le 8 octobre à l'Eden Park d'Auckland, ont annoncé ce vendredi les organisateurs de la compétition.

Le record actuel date de la finale du Mondial 2014 à Paris, où le stade Jean-Bouin avait accueilli à guichets fermés (20.000 places) la finale entre l'Angleterre et le Canada. Lors de la finale de l'édition 2017, à Belfast, 17.115 personnes avaient vu les "Black Ferns" remporter leur cinquième Coupe du monde de rugby.

Samedi prochain, la France et l'Afrique du Sud (poule C) lanceront le Mondial à 14h15 locales (03h15 à Paris, GMT+2), à l'Eden Park, enceinte où se produisent habituellement les All Blacks. Ce match sera suivi sur la même pelouse de Fidji-Angleterre (poule C) à 16h45 locales (05h45 à Paris), puis du choc entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande (poule A), championne du monde en titre, à 19h15 locales (08h15 à Paris).

"Décrocher un nouveau record"

La chanteuse britannique Rita Ora se produira sur scène à la fin du deuxième match et à la mi-temps du dernier match de la journée. La directrice de la compétition, Michelle Hooper, a affirmé vendredi avoir "l'audacieuse ambition" de vendre les 47.000 sièges de l'Eden Park. "Nous avons innové avec ce tournoi et nous voulons maintenant voir si nous pouvons décrocher un nouveau record pour la Nouvelle-Zélande et pour le rugby féminin, en remplissant l'Eden Park. Nous pensons que c'est possible et nous faisons tout notre possible pour concrétiser ce rêve", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L'Angleterre, première nation mondiale, est la grande favorite de la compétition, qui se clôturera le 12 novembre, toujours à l'Eden Park. C'est la première fois que l'hémisphère sud accueille une Coupe du monde féminine de rugby. Prévue en 2021, cette édition a été reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.