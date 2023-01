Top 14: le Sud-Africain Siya Kolisi au Racing 92 après la Coupe du monde 2023

Champion du monde 2019 avec l'Afrique du Sud, le troisième ligne Siya Kolisi s'est engagé ce mardi avec le Racing 92, qu'il rejoindra après la Coupe du monde 2023, organisée en France en septembre.

Le champion du monde sud-africain Siya Kolisi s'est engagé avec le Racing 92 jusqu'en 2026, mais ne rejoindra son nouveau club qu'après la Coupe du monde 2023, a annoncé mardi le club parisien. Le troisième ligne âgé de 31 ans, capitaine des Springboks lors de la Coupe du monde 2019 remportée en battant en finale l'Angleterre 32 à 12, évolue depuis 2021 au sein de la franchise sud-africaine des Sharks.



"Cette signature s'inscrit dans un accord plus large de collaboration sur le long terme entre les clubs du Racing 92 et des Cell C Sharks où chacune des parties a consenti des efforts financiers", a indiqué le Racing 92, sans donner plus de détails.

"Le Racing a de grandes ambitions sur le terrain"

Le Racing 92, actuellement 4e du Top 14, s'offre là un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est aussi un symbole, puisque Kolisi a été le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, très engagé en faveur de l'éducation et de la cohésion sociale.



"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde, un club visionnaire que j'ai toujours admiré (...). Le Racing 92 a de grandes ambitions sur le terrain mais également des projets sociétaux très encourageants, ce qui correspond à mes valeurs et à ma mission personnelles", a déclaré Kolisi, cité dans le communiqué.



"La signature de Siya Kolisi conforte les ambitions du Racing 92 et va offrir à nos supporters un spectacle de haut niveau à Paris La Défense Arena. Sa culture profonde de la victoire et son leadership naturel font de lui un très grand joueur qui se double d'un homme profondément humaniste", a estimé Jacky Lorenzetti, le président du conseil de surveillance du Racing 92.