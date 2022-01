Top 14: Mauvaka prolonge à Toulouse jusqu’en 2026

INFO RMC SPORT - Le talonneur international Peato Mauvaka, actuellement retenu avec les Bleus pour préparer le Tournoi des VI Nations, portera les couleurs du Stade Toulousain jusqu’en 2026.

La vague de prolongations se poursuit à Toulouse. Après avoir sécurisé l’avenir de nombreux cadres dont Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, Julien Marchand, François Cros ou encore Cyril Baille, avec à chaque fois des contrats à long terme, les dirigeants poursuivent activement leur travail en coulisses.

Comme indiqué début janvier, le manager Ugo Mola, lui aussi, va s’inscrire dans la durée avec un nouveau bail jusqu’en 2027. Mais ce n’est pas terminé. Car selon les informations de RMC Sport, un autre élément important de l’effectif poursuivra également l’aventure en la personne de Peato Mauvaka.

Toulouse a pris les devants

Le talonneur international (25 ans, 9 sélections) était également en fin de contrat en 2023 mais là aussi Toulouse a pris les devants pour le conserver trois ans de plus, soit jusqu’en 2026. Le dossier est bouclé. Mauvaka, qui n’a porté que le maillot toulousain depuis le début de sa carrière, est la doublure de Julien Marchand, et même désormais bien plus.

A l’image de ses cinq essais inscrits lors de la tournée de novembre, dont deux lors de la victoire contre les All Blacks au Stade de France, le talonneur a enchainé les bonnes performances, et entend encore le montrer lors du Tournoi des VI Nations qu’il prépare actuellement avec le XV de France.