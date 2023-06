Affaire Haouas: le MHR déplore "le comportement inacceptable" du joueur et soutient sa compagne

Montpellier, le club de Mohamed Houas, a réagi ce samedi à la condamnation d’un an de prison ferme de son pilier pour violences conjugales. Le MHR apporte son soutien à Imane, la compagne du joueur héraultais.

C’est à travers un court communiqué publié ce samedi que Montpellier a commenté la condamnation à un an de prison ferme de son pilier droit Mohamed Haouas (29 ans) pour violences conjugales.

"Le club tient à préciser qu’il condamne le comportement inacceptable du joueur qui ne s’inscrit en aucun cas dans les valeurs et principes défendus par le MHR", indique le club héraultais avant de poursuivre : "Le parcours sportif de Mohamed Haouas, passé par l’école de rugby puis le centre de formation du club, n’excuse en aucun cas ses agissements qui ont été, à juste titre, sanctionnés par la justice."

Le soutien du MHR à l'épouse et aux enfants d'Haouas

Si le club rappelle qu’il a œuvré "à l’insertion et à la réussite professionnelle" d’un joueur impliqué dans une autre affaire de violence remontant à 2014, il "témoigne tout son soutien à sa femme Imane et leurs enfants, Jade et Jayden, dans cette situation difficile."

Un communiqué qui tombe au lendemain de la prise de parole du président du MHR Mohed Altrad qui a déclaré au micro de France 3 Occitanie : "Nous ne le laisserons pas tomber, au moins humainement." Rappelons que Clermont devait accueillir le pilier la saison prochaine. Mais le club auvergnat a fait savoir qu'il n'engagera finalement pas Mohamed Haouas.