Bordeaux-Bègles: Louis Picamoles absent quatre semaines

Selon les informations de RMC Sport, le troisième ligne de l’UBB Louis Picamoles, blessé mardi à l’entrainement, sera absent environ quatre semaines. Sa fin de saison est compromise mais il reste un mince espoir de le revoir en action.

Reverra-t-on Louis Picamoles sur les terrains du Top 14? Le troisième ligne international (36 ans, 82 sélections) s’est blessé mardi après-midi lors de l’entrainement de l’Union Bordeaux-Bègles. "Il s’est fait une torsion du genou, disait alors son manager Christophe Urios. A priori, ce ne sont pas les croisés. Il passera une IRM demain".

Selon les informations de RMC Sport, les examens passés ce mercredi ont confirmé que les ligaments croisés n’avaient en effet pas été touchés. L’ancien joueur de Montpellier, Toulouse et Northampton se plaint d’une entorse et d’une fracture, plutôt légère, du plateau tibial tout souffrant du muscle poplité. Ça tombe évidemment très mal pour le club girondin, deuxième du Top 14 à deux journées de la fin. Picamoles devra passer plusieurs semaines à l’infirmerie, sans doute un mois, et sa fin de saison est sérieusement compromise.

Pour que Picamoles puisse éventuellement rejouer une dernière fois avant de raccrocher les crampons comme prévu, il faudra que l’UBB aille très loin en championnat, et même sans doute en finale le 24 juin au Stade de France.