Bordeaux-Bègles : Louis Picamoles arrive déjà comme joker médical

Le troisième ligne centre international Louis Picamoles, qui s’était déjà mis d’accord avec l’UBB pour la saison prochaine, va finalement arriver dès les prochains jours en Gironde.

Louis Picamoles ne portera plus le maillot de Montpellier. Le troisième ligne centre international fera ses valises plus tôt que prévu. Comme révélé par RMC Sport le 29 janvier dernier, Picamoles (34 ans, 82 sélections) avait trouvé un accord pour rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles en fin de saison. Avec à la clé un contrat d’un an. Tout était calé.

Mais, en coulisses, les discussions se sont poursuivies. Et l’ancien joueur de Toulouse et Northampton va finalement rejoindre le club girondin avec effet immédiat, en tant que joker médical, comme indiqué par L’Equipe. Selon nos informations, Picamoles l’aurait d’ailleurs annoncé à ses partenaires ces dernières heures et le dossier est quasiment bouclé.

Bientôt les retrouvailles avec Trinh-Duc

Privé notamment de Mahamadou Diaby, victime d’une rupture du tendon d'Achille fin janvier contre le Racing, mais aussi de Marco Tauleigne, touché le week-end dernier, Bordeaux-Bègles a flairé le bon coup. Quant à Picamoles, qui n’entrait plus dans les plans du MHR et de son manager Philippe Saint-André, il aura une bonne occasion de se relancer au sein de l’équipe entrainée par Christophe Urios.

Cette saison, il a disputé huit matchs de Top 14 avec le MHR, pour trois titularisations. Sa dernière apparition sous le maillot héraultais restera donc comme le match remporté contre Clermont (22-16) la semaine passée.

A l’UBB, Picamoles retrouvera un joueur qu’il connait bien: François Trinh-Duc. L’ouvreur international (33 ans, 66 sélections), en fin de contrat au Racing 92, débarquera cet été chez l’actuel troisième de Top 14. Picamoles et Trinh-Duc, qui ont évolué ensemble au début de leur carrière à Montpellier, seront chargés d’apporter leur expérience.