Bordeaux – Toulon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ultime rencontre de Top 14 avant la trêve internationale. Pour la dernière affiche de la troisième journée, Bordeaux accueille Toulon. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Ce match entre Bordeaux et Toulon est à suivre ce dimanche 3 septembre dès 21 heures 05 sur les antennes de CANAL+, le diffuseur exclusif de la saison de Top 14 pour cet exercice 2023 / 2024.

Regardez Bordeaux – Toulon Profitez de l'offre ! Canal+ vous permet de voir tous les matchs de Top 14 ! J'en profite

La dernière avant la Coupe du Monde !

Avant deux mois d’arrêt en raison de la Coupe du Monde de rugby, Bordeaux et Toulon vont croiser le fer une dernière fois pour la dernière rencontre de la troisième journée. Et après deux journées, les deux équipes affichent le même parcours : une défaite à l’extérieur en ouverture et une victoire à domicile lors de la deuxième journée.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

Défaits par le Racing 92, autre demi-finaliste l’an dernier, en ouverture (23-18), l’UBB s’est bien rattrapé lors de la deuxième journée en venant à bout, non sans mal, de Castres, habitué aux matchs serrés depuis le début de la saison. En face, Toulon a connu une première défaite sur la pelouse du LOU (27-15) avant de s’imposer le week-end dernier à domicile face à Bayonne. Pour Bordeaux, le calendrier permet d’enchaîner sur une deuxième rencontre consécutive à domicile dans un match qui sera à suivre depuis la pelouse de Chaban-Delmas.

Comment suivre Bordeaux – Toulon ?

Suivre cette affiche entre Bordeaux et Toulon dans les meilleures conditions nécessite de disposer d’un accès à CANAL+. Pour la rentrée sportive, le groupe propose actuellement une offre sur son abonnement CANAL+ Sport. Pour 25,99 euros par mois et une durée d’engagement de 24 mois, vous pourrez suivre de nombreuses compétitions sportives avec, pêle-mêle, l’intégralité de la saison de Top 14, la Premier League, les plus belles affiches de NBA, le meilleur du football espagnol, italien mais aussi allemand. En optant pour cette offre qui inclut beIN SPORTS et Eurosport, vous pourrez aussi suivre le Tour d’Espagne cycliste qui se déroule en ce moment.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.