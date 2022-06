Castres: la femme de Kockott s’emporte contre le club avant la finale

Le Castres Olympique va tenter de décrocher le sixième Bouclier de Brennus de son histoire vendredi lors de la finale de Top 14 face à Montpellier (20h45). Un match auquel ne prendra pas part Rory Kockott. Son épouse s’est emportée sur les réseaux sociaux pour fustiger le traitement réservé à son mari en fin de carrière.

Débarqué en 2011 de son Afrique du Sud natale, Rory Kockott est un monument à Castres. Presque une légende vivante. Mais cette belle histoire est un peu écornée par son épilogue. L’international français aux 11 sélections va mettre un terme à sa carrière au terme de la saison. Il n’y aura toutefois pas de happy end avec un Bouclier de Brennus remporté sur le pré avec ses camarades. Car Kockott ne figure plus dans les plans de Pierre-Henry Broncan qui lui préfère Santiago Arata et Jérémy Fernandez dans la hiérarchie des demis de mêlée.

"La manière dont sa carrière a pris fin est plus qu'irrespectueuse et injustifiable"

Une fin amère pour Rory Kockott après plus d’une décennie dans le Tarn et un rôle majeur dans les titres du Castres Olympique en 2013 et 2018. Egalement pour sa famille. Son épouse, Stephanie Kockott, a livré sa colère sur Twitter.

En réponse à un article du Figaro relayé par David Reyrat, journaliste du quotidien, cette dernière s’en est prise au club tarnais: "Il est peut-être temps d'écouter directement la personne concernée (son époux). Alors nous entendrons une représentation exacte de la vérité. La manière dont sa carrière a pris fin est plus qu'irrespectueuse et injustifiable de la part des personnes en place." De quoi lancer un froid au CO avant le grand jour.