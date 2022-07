Castres : Rory Kockott intégrera bien le staff

Castres a confirmé dans un communiqué, ce vendredi, que Rory Kockott allait bien intégrer l’encadrement de Pierre-Henry Broncan. L’ancien international, qui a vécu une fin de carrière frustrante ces dernières semaines, sera en charge de la défense.

Son aventure castraise n’est donc pas terminée. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Rory Kockott intégrera l’encadrement de Castres la saison prochaine en tant qu’entraineur de la défense. Le désormais ex demi de mêlée aux 11 sélections, à peine les crampons raccrochés, prendra la place de Joe Worsley. Le club tarnais, finaliste malheureux du Top 14 voilà une semaine au Stade de France, l’a confirmé dans un communiqué ce vendredi. Un certain doute s’était pourtant installé après la réaction de son épouse, frustrée de la fin de carrière du numéro 9, sur les réseaux sociaux la veille de la défaite contre Montpellier.

Deux Boucliers de Brennus avec le CO

"La fin de saison difficile que j’ai vécue a amené mon entourage à avoir des réactions publiques inadéquates et je le regrette", a indiqué Kockott dans le communiqué en ajoutant que "la passion que j’éprouve pour le club et pour la ville va bien au-delà de cela et je suis très heureux de pouvoir intégrer le staff de Pierre-Henry Broncan pour lequel j’ai la plus grande considération et auquel j’espère amener ma contribution pour permettre au CO de rester au plus haut niveau."

Avec Castres, Kockott aura vécu onze saisons sur le terrain, et remporté deux titres de champion. S’il rêvait d’une fin forcément différente, individuellement et collectivement, l’international français d’origine sud-africaine va bel et bien continuer son aventure au CO. "Il y a eu des moments difficiles pour lui en fin de saison mais nous faisons tous la part des choses et l’important est de pouvoir bénéficier de ses compétences au service du collectif", a d’ailleurs indiqué le président Pierre-Yves Revol.