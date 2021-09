Castres-UBB: le message d’excuse de Pieterse après son violent plaquage sur Lucu

Le 2eme ligne de Castres, Ryno Pieterse, s’est excusé dimanche auprès de Maxime Lucu au lendemain de son très violent plaquage en deuxième période lors du match de la 3e journée de Top 14 face à Bordeaux-Bègles (23-23).

C’est l’une des images du week-end. Un plaquage d’une rare violence. On joue la 64eme minute du match de la 3e journée de Top 14 entre Castres et Bordeaux-Bègles (23-23) quand Maxime Lucu est percuté de plein fouet par le 2eme ligne castrais Ryno Pieterse après avoir tapé une chandelle. Un plaquage haut et violent qui a laissé le demi de mêlée girondin au sol. Remplacé par Yann Lesgourgues, Lucu a néanmoins donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé après le match. "Tout va bien ! Toujours debout", a écrit le joueur de 28 ans sur les réseaux sociaux.

Le message d'excuse de Ryno Pieterse © @Instagram

"Je n’ai pas maîtrisé mon plaquage"

De son côté, le 2eme ligne sud-africain, expulsé face à l’UBB, a tenu à présenter ses excuses à son adversaire sur Instagram : "J’aimerais m’excuser auprès de Maxime Lucu pour mon geste d'hier, a écrit le joueur du CO. Je n’ai pas maîtrisé mon plaquage et je suis sincèrement désolé. Comme je te l’ai dit après le match, je suis vraiment content que tu ailles bien Maxime. Bonne chance pour la suite de la saison." Ryno Pieterse risque d’écoper d’une très lourde sanction de la part de la commission de discipline.