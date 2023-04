Clermont: Charrier et Laïrle, c’est signé

Clermont va reformer le staff qui officiait à l’Union Bordeaux-Bègles il y a peu. C’est fait, Frédéric Charrier et Julien Laïrle rejoignent le manager Christophe Urios la saison prochaine. Les deux prendront la route de l’Auvergne à l’issue de la saison.

Les staffs fonctionnent très souvent entre hommes qui se connaissent. A Clermont, on ne va pas déroger à la règle. Christophe Urios a débarqué le 19 janvier. Depuis, il travaille avec le staff en place sous son prédécesseur: Jared Payne (défense), Julien Ledevedec (touche), Davit Zirakashvili (mêlée) et Benson Stanley (skills). Deux victoires à domicile (Toulon, Brive), deux défaites à l‘extérieur (Bordeaux, Montpellier) et une qualification en quart de finale de Challenge Cup (victoire à Bristol, déplacement prévu ce vendredi à Llanelli pour affronter les Scarlets) plus tard, l’ASM est dans les temps, même si, 10e à sept points de la sixième place, la qualification sera difficile à aller chercher.

L'accord scellé en début de semaine

Mais on regarde déjà vers l’avenir. Ce n’était un secret pour personne: dès le départ, le trio Urios-Laïrle-Charrier était voué à se reformer. L’Union Bordeaux-Bègles ayant misé sur Yannick Bru en tant que manager la saison prochaine, Julien Laïrle et Frédéric Charrier étaient libres de poursuivre leur carrière là où ils le voulaient. On a donc travaillé dans ce sens depuis quelques temps. Mais l’accord a été scellé en début de semaine. Pour l’entraîneur des trois quarts, après Oyonnax, Castres et l’UBB, Frédéric Charrier découvrira un quatrième club aux côtés de Christophe Urios.

C’est la même chose pour Julien Laïrle. L’actuel entraîneur des avants de l’UBB et ancien de Soyaux-Angoulême sera Clermontois. Un temps sondé par Perpignan, qui cherche toujours un successeur à Patrick Arlettaz et avec qui il a discuté, Laïrle a finalement opté pour l’Auvergne. Et pour s’aligner sur le contrat du manager Christophe Urios, ces deux hommes se sont engagés pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Reste dorénavant à finaliser le staff. Aux dernières nouvelles, Payne et Stanley pourraient continuer l’aventure.