Clermont: Didier Retière nommé directeur du développement sportif

Didier Retière va bien quitter ses fonctions de Directeur technique national (DTN) pour rejoindre Clermont en tant que directeur du développement sportif. Le dossier est bouclé, comme l’a officialisé le président auvergnat Jean-Michel Guillon ce jeudi matin en conférence de presse.

Une page va se tourner pour Didier Retière. Directeur technique national depuis 2014, l’ancien adjoint de Marc Lièvremont en équipe de France (avec une place en finale de la Coupe du monde 2011) va quitter le giron fédéral pour se lancer dans une nouvelle aventure, en Top 14. Son arrivée à Clermont, pressentie depuis quelques semaines, à été officialisée ce jeudi matin par le président auvergnat Jean-Michel Guillon en conférence de presse.

Didier Retière faisait partie d’une short-list sur laquelle figuraient également Aurélien Rougerie, Olivier Magne et Morgan Champagne, ancien directeur du rugby de Massy. Mais il rapidement arrivé comme le premier choix. Les négociations se sont accélérées depuis quelques jours et elles ont fini par aboutir ces dernières heures.

Un duo avec Gibbes

Il travaillera aux côtés du manager Jono Gibbes, revenu en Auvergne l’été dernier pour succéder à Franck Azéma, alors que le manager sportif et logistique Neil McIlroy, dont le départ était attendu depuis plusieirs semaines, quittera ses fonctions la semaine prochaine.

"Le critère formation a été déterminant, a indiqué Guillon. C’est un homme qui a des résultats, la formation cheville au corps. Gibbes reste le patron du sportif et le responsable de la performance sportive. Didier animera notamment la cellule de recrutement et ce sera à ce titre au service de Jono. Aurélien Rougerie, lui, devient team manager en lieu et en place de Neil Mc Ilroy."

A l’ASM, le chantier est énorme alors que plusieurs joueurs ont déjà annoncé leur départ. Du côté de la Fédération, on attend de savoir désormais qui le remplacera à la tête de la Direction technique nationale.