Clermont: Iturria intéresse l’UBB et le RCT

Le troisième ligne et capitaine de Clermont, Arthur Iturria, est en discussions avec ses dirigeants pour prolonger mais Bordeaux-Bègles et Toulon sont intéressés.

C’est un joueur que Clermont ne veut absolument pas perdre. Arthur Iturria est l’un des symboles de cette équipe auvergnate. Arrivé en 2015 du côté de Marcel-Michelin, le troisième ligne de 28 ans sera en fin de contrat dans quelques mois. Le capitaine de l’ASM est en discussions avec ses dirigeants pour rempiler. Ces derniers en font une priorité mais pour le moment le dossier n’a pas encore avancé.

Aligné à sept reprises depuis le début de saison, à chaque fois comme titulaire, le numéro 6 aux 15 sélections (la dernière lors de la Coupe du monde 2019) aligne les bonnes prestations qui ne passent pas inaperçues. Selon les informations de RMC Sport, Bordeaux-Bègles, en quête de renfort en troisième ligne, est effectivement intéressé.

Plusieurs chantiers à régler pour l'ASM

Iturria aimerait se rapprocher de son Pays Basque natal, mais attendra-t-il encore quelques années de plus pour le faire ? Son ancien club de Bayonne rêve de rapatrier de glorieux anciens de la maison à terme, mais le projet prendra du temps à moyen et long terme. Enfin, Toulon, là aussi qui sonde le marché en troisième ligne, suit également l’évolution de la situation d’Arthur Iturria qui intéresse Pierre Mignoni et Franck Azéma qui le connaît très bien pour l’avoir entraîné en Auvergne.

A l’ASM, les dirigeants ont d’autres chantiers à régler au même poste puisque Judicaël Concoriet, Fritz Lee, Piceli Yato et Alexandre Fischer sont aussi en fin de contrat. En deuxième ligne, Clermont voudrait conserver l’international argentin Tomas Lavanini et des discussions auraient débuté pour une éventuelle prolongation. Enfin, concernant l’ailier international Damian Penaud, le gros dossier des mois à venir, rien n’est aujourd’hui tranché, dans un sens comme dans l’autre.