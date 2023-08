Clermont - Perpignan : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel de mal classés ce samedi après-midi. A domicile, Clermont accueille Perpignan. Voyons les détails pour suivre ce match en direct.

Cette affiche du Top 14 entre Clermont et Perpignan est à suivre ce samedi dès 17 heures sur les antennes de CANAL+ et de Multisports 1.

Pour cette nouvelle saison qui démarre et dont le calendrier sera modifié par la Coupe du Monde, CANAL+ reste le diffuseur exclusif de l'intégralité des rencontres.

Relever la tête pour Clermont et Perpignan après une première défaite.

Défaits lors du premier match de la saison, les deux clubs auront à cœur de se racheter dès cette deuxième journée. En ouverture de la saison, Perpignan a concédé une lourde défaite à domicile face au Stade Français en s’inclinant sur le score de 29 à 7. Une performance qui place les joueurs catalans à la dernière place du classement, actuellement dominé par les joueurs du LOU. En face, Clermont a également été battu à l’extérieur par les joueurs d’Oyonnax sur le score de 36 à 17. Une première défaite qui place Clermont dans la deuxième partie du classement, à la douzième place, avec le même point-average que Toulouse, le champion en titre. A noter que les bourreaux des deux équipes se rencontreront d’ailleurs également lors de cette deuxième journée. Voyons maintenant comment suivre cette rencontre en direct entre Clermont et Perpignan.

Comment suivre Clermont – Perpignan ?

Cet affrontement entre Clermont et Perpignan se passe donc sur les antennes de CANAL+.

