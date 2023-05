EN DIRECT - Top 14: suivez en live le multiplex de la dernière journée

La 26e et dernière journée de Top 14 se joue ce soir avec un multiplex à sept matches ! Il y a aura de l’enjeu dans la course à la phase finale avec le LOU, Bayonne et Toulon tandis que Pau et l’USAP se joueront le maintien dans un duel à distance. Coup d’envoi à 21h05 !

L'USAP dos au mur face à une équipe qui marque beaucoup face à eux Toulon imbattable à domicile face à l'UBB Les compos de Castres-Perpignan ! CO: Dumora - Palis, Seguret, Cocagi, Raisude - Urdapilleta (o), Fernandez (m) - Cope, Delaporte, Babillot (cap.) - Nakarawa, Vanverberghe - Hounkpatin, Colonna, Walcker USAP: Goutard - Forner, Sawailau, Tilsley, Acebes (cap.) - Tedder (o), Ecochard (m) - Mamea Lemalu, Brazo, Velarte - Faasalele, Eru - Fia, Montgaillard, Lotrian Les compos de Pau-Montpellier ! Pau: Maddocks - Laporte, Gailleton, Manu, Ikpefan - Debaes (o), Daubagna (m) - Hewat, Gorgadze (cap), Whitelock - Capelli, Tagitagivalu - Papidze, Rey, Calles MHR: Tisseron - Ngandebe, Darmon, Garbisi, Rocher - Carbonel (o), Eymeri (m) - Bécognée (cap), Nouchi, Doumenc - Duguid, Verhaeghe - Thomas, Sonzogni, Fichten Les compos de LOU-Bayonne ! LOU: Arnold (cap)- Veredamu, Regard, Tuisova, Dumortier - Sopoaga (o), Couilloud (m) - Saginadze, Allen, Sobela - R. Taofifenua, Lambey - Bamba, Charcosset, S. Taofifenua Bayonne: Spring - Baget, Maqala, David, Duhau - Lopez (o), Camacho (m) - Héguy, Cassiem, Huguet - Mikautadze, Ceyte - Tatafu, van Jaarsveld, Béthune Les compos de Clermont-Racing ! Clermont: Newsome - Penaud, Simone, Moala, Raka - Plisson (o), Jauneau (m) - Cancoriet, Lee, Iturria (cap.) - Lavanini, Lanen - Slimani, Fourcade, Falgoux Racing: Gelant - Taofifenua, Klemenczak, Saili, Imhoff (cap.) - Gibert (o), Iribaren (m) - Woki, Kamikamica, Lauret - Poloniati, Palu - Nyakane, Chat, Ben Arous Les compos de Toulouse-Brive ! Toulouse: amos - Mallia, Chocobares, Ahki, Retière - Ntamack (o), Dupont (m, cap.) - Roumat, Cros, Willis - Meafou, Arnold - Mallez, Marchand, NetiR Brive: Ferte - Bonneval, Tuicuvu, Arnold, Bituniyata - Sanchez (o, cap.), Lobzhanidze (m) - Moriarty, Bruni, E. Abadie - Delannoy, Van Eerten - Van der Merwe, Matu'u, Brennan Les compos de Toulon-UBB ! RCT: Domon - Kolbe, Nayacalevu, Paia'aua, Waniqolo - West (o), Paillaugue (m) - Parisse, Ollivon (cap.), Bastareaud - Alainu'uese, Tanguy - Gigashvili, Tolofua, Gros UBB: Bielle-Biarrey - Tambwe, Dubié, Moefana, Cordero - Jalibert (o), Lucu (m, cap.) - Willis, Bochaton, Diaby - Cazeaux, Jolmes - Cobilas, Lamothe, Poirot Les compos de La Rochelle-Paris ! La Rochelle: Popelin - Pi. Boudehent, Olivier, Favre, Alonso-Munoz - Reus (o), Le Bail (m) - Hatherell, Tanga-Mangene, Bourdeau (cap.) - Picquette, Ployet - Kuntelia, Lagrange, Thompson-Stringer Paris: Hamdaoui (cap.) - Megdoud, Odogwu, Arrate, Etien - Barré (o), Parra (m) - Hirigoyen, Habel-Küffner, Ory - Timani, Azagoh - Koch, Peyresblanques, Kakovin Ce LOU-Bayonne s'annonce spectaculaire !