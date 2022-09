EN DIRECT - Clermont-La Rochelle: l'ASM reçoit le champion d'Europe en titre pour finir en beauté

La compo rochelaise !

Côté Rochelais, on observe le retour de l’équipe type, avec six changements. Paiva, Sazy et Tanga font leur entrée dans le 8 de devant, et la charnière titulaire avec Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy fait son grand retour après avoir été laissée au repos contre Perpignan. Enfin, Brice Dulin remplace Dillin Leyds au poste d’arrière.