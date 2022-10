EN DIRECT - Montpellier-Toulouse: duel de géants au GGL Stadium

La compo du MHR !

Bouthier - Ngandebe, Darmon, Garbisi, Rattez - (o) Carbonel, (m) Coly - Bécognée, Mercer, Van Rensburg - Camara, Verhaeghe - Haouas, Paenga-Amosa, Forletta



Remplaçants : Giudicelli, Chauvac, Lamositele, Willemse, Tauleigne, Aprasidze, Lucas, Dakuwaqa

Leo Coly et Louis Carbonel sont à nouveau associés à la charnière, tandis que Paolo Garbisi et Thomas Darmon débutent au centre, où manquent toujours Jan Serfontein, Geoffrey Doumayrou et Arthur Vincent. À l'avant, le capitaine Yacouba Camara monte en deuxième ligne aux côtés de Florian Verhaghe alors que Paul Willemse est sur le banc.