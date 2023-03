La F1 contre le karting: la blague du Stade Français n'est pas passée au Racing, Travers se venge en portant un casque

Après la victoire du Racing 92 chez son rival et voisin le Stade Français ce dimanche soir (17-13), en clôture de la 21e journée de Top 14, Laurent Travers a étonné en conférence de presse. Le coach du Racing est arrivé... avec un casque de karting sur la tête. Une référence à une provocation des Parisiens dans la semaine.

Ils n'avaient pas oublié et mieux encore, ils s'en sont servi pour arriver morts de faim: les joueurs et le staff du Racing ont eu leur revanche sur le Stade Français en s'imposant chez le voisin et rival ce dimanche (17-13), en clôture de la 21e journée de Top 14.

Lors de la phase aller, les Ciel et Blanc avaient été corrigés à domicile 48-10. C'est donc une revanche pour le Racing, sur le terrain et dans la communication. Ce qui a poussé Laurent Travers à se pointer avec un casque sur la tête en conférence de presse d'après-match. La raison est à chercher dans un mail envoyé plus tôt cette semaine.

Avant le match, le Stade Français, sur le podium en championnat, arrivait confiant. Très confiant. Visiblement trop. Dans la semaine, pour annoncer la rencontre à ses suiveurs, le club avait envoyé un mail aux abonnés de ses actualités.

Le message du Stade Français avant le derby face au Racing © Capture écran Stade Français

Dans le message, les supporters pouvaient lire: "Coup de tonnerre à Jean-Bouin (on te prévient, on se lâche, on n'y va pas de main morte). Le derby parisien c'est dimanche: la capitale reçoit la banlieue, le troisième contre le huitième, la F1 contre le karting. On te rappelle le score au match aller? 48-10, soit cinq essais à un."

La référence à Benzema

Ce trop-plein d'assurance faisait référence à une sortie footballistique: celle de Karim Benzema concernant Olivier Giroud, en mars 2020. Dans une conversation vidéo avec la star des réseaux sociaux Mohamed Henni, KB9 avait donné son avis sur son compatriote et rival chez les Bleus: "On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1." Giroud avait finalement réagi avec humour et philosophie et les deux hommes se sont ensuite cotoyés sans problème en équipe de France. Mais au passage, c'est l'attaquant de l'AC Milan qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Sur Twitter, le Racing y est aussi allé de sa petite pique: "La monoplace Racing 92 s'impose sur le circuit de Jean Bouin", écrit le community manager du club. Visiblement en interne, le message avait été passé. En attendant, les Ciel et Blanc reviennent à un point du top 6.