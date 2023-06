La Rochelle-UBB: "On s’était fait marcher dessus", Lucu veut sa revanche face aux Maritimes

La Rochelle affronte l’Union Bordeaux-Bègles ce samedi en demi-finale de Top 14. Face à une équipe qui ne leur réussit pas ces dernières années, Maxime Lucu et les Girondins espèrent enfin prendre leur revanche et accéder à leur première finale en championnat.

Victorieux à Dublin du Leinster, La Rochelle a remporté son deuxième titre continental d’affilée et fait le plein de confiance avant la phase finale du Top 14. Deuxièmes de la saison régulière, les Rochelais de Ronan O’Gara seront favoris de leur demi-finale contre l’UBB ce samedi (17h). Mais Maxime Lucu espère bien renverser les Maritimes à Saint-Sébastien (Espagne). Le demi de mêlée international sait toutefois la difficulté de cette tâche, notamment après la lourde défaite concédée à la maison (36-6) fin mars contre les partenaires de Jules Favre.

"Les impacts (des défaites face à La Rochelle) ont été assez terribles. Cela n’a pas été facile, les têtes étaient basses, a regretté ce vendredi le numéro 9 de l’UBB. On avait un sentiment de honte qui prédominait. On s’était fait marcher dessus devant 40.000 personnes chez nous. Et à juste titre parce qu’ils avaient été largement meilleurs que nous."

Lucu: "On ne doit pas avoir de complexe d’infériorité"

Malgré un bilan défavorable contre La Rochelle avec seulement deux victoires lors des dix derniers matchs toutes compétitions confondues, Maxime Lucu veut y croire. Un succès contre les favoris rochelais et les Bordelais rejoindraient pour la première fois la finale du Top 14 après deux échecs consécutifs dans le dernier carré.

"Forcément il y a eu des impacts un peu négatifs mais ce n’est pas une équipe dont on a peur à chaque fois qu’on les joue, face à qui on baisse les yeux ou la tête, a encore enchaîné le demi de mêlée girondin à la veille du choc. […] C’est une équipe que l’on a envie de défier et face à qui on veut montrer que l’on peut rivaliser. C’est comme cela que l’on a abordé cette semaine. C’est sûr que si on pense à toutes nos défaites contre La Rochelle on va encore prendre 40 points."

Et Maxime Lucu de poursuivre: "On ne doit pas avoir de complexe d’infériorité, par rapport à cette équipe parce que ce n’est pas le cas. On est capable de faire bien mieux et on l’a montré à La Rochelle (victoire 12-8 en décembre 2022). […] On sait que quand on arrive dans le bras de fer on a des qualités pour en sortir victorieux."