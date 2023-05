Le XV de France, Pau, ses axes de progression... révélation de l'année en Top 14, Gailleton se confie

Emilien Gailleton, le trois quart centre de la Section Paloise, qui a fait ses premiers pas en Top 14 cette saison à 19 ans (il évoluait à Agen en Pro D2 l’année dernière avant son arrivée en Béarn) est sans conteste la sensation de l’année dans ce championnat si concurrentiel, où il figure en tête des marqueurs d’essais (avec 11 réalisations) à trois journées de la fin de la phase régulière. Une pépite en devenir dont l’objectif est de revêtir le maillot du XV de France.

Cela vous fait quoi d’être considéré par vos pairs comme la révélation de l’année en Top 14?

C’est un honneur d’entendre ça mais je préfère me concentrer sur ce qui nous arrive avec la Section Paloise, avec un maintien à jouer et à assurer d’ici au 28 mai prochain. C’est aujourd’hui bien plus important que ma réussite personnelle.

Vous attendiez-vous cependant à marquer autant d’essais dès votre première saison dans l’élite?

Non absolument pas. Et sans parler d’essais, je ne m’attendais pas à jouer autant avec mon nouveau club. Mais je prends tout ce qui m’arrive de bon.

Le titre de meilleur marqueur d’essais est-il désormais votre objectif numéro 1?

Non, l’objectif c’est le maintien. Si on arrive à l’obtenir et que je termine meilleur marqueur de la phase régulière, alors le contrat sera rempli.

Arrivez-vous à prendre du plaisir dans une équipe aux résultats en dents de scie?

Même si nos résultats sont aujourd’hui loin de nos objectifs initiaux, on a réussi par séquences à développer un beau rugby, avec des essais de trois quarts bien construits et un jeu à la passe que j’apprécie. Donc pour ces raisons, je prends du plaisir même si il est évident qu’avec des victoires supplémentaires, j’en prendrais beaucoup plus.

Et malgré les difficultés de la Section Paloise, vous avez pris le pari de resigner jusqu’en 2026. Un choix pour le moins surprenant...

Non car c’est un club dans lequel je m’épanouis pleinement et qui m’a fait découvrir le haut niveau. Après, il est évident qu’il ne faudra pas que l’on joue le maintien chaque saison.

Quels sont vos axes de progression?

Ils sont nombreux mais je travaille aujourd’hui avec Geoffrey Lanne-Petit (entraineur des trois quarts de la Section) sur les fameuses "Catch Pass", ces passes sous pression quand la défense adverse monte rapidement. Un secteur de jeu spécifique sur lequel je dois m’améliorer.

Votre réussite en club vous a permis de côtoyer le XV de France à Marcoussis lors de la péparation du Tournoi des VI Nations, à six mois de la Coupe du Monde en France. Une étape supplémentaire franchie à seulement 19 ans...

Oui car j’ai beaucoup appris en l’espace de peu de temps en côtoyant le gratin du rugby français et même international pour certains, sous les ordres de Fabien Galthié. Mais pour l’heure, l’objectif est d’aller défendre le titre mondial avec les U20 au mois de Juin à Capetown, en Afrique du Sud.

Et la Coupe du Monde en France, vous y pensez?

Oui car c’est un rêve de gamin mais j’ai d’autres priorités aujourd’hui (le maintien avec son club et la Coupe du Monde des U20 ndlr). Et je suis loin du niveau international. Mais si une occasion venait à se présenter, je la saisirais sans réfléchir.