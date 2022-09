Lyon: Arnold, Pélissié et Gomez Kodela vers la retraite en 2023

Toby Arnold, Jonathan Pélissié et Francisco Gomes Kodela ne devraient plus porter le maillot du LOU la saison prochaine.

Au LOU comme ailleurs, on anticipe déjà la saison prochaine. Plusieurs éléments de l’effectif seront libres cet été. Le plus médiatique est évidemment Josua Tuisova (28 ans, 17 sélections). L’ailier international fidjien devrait être l’un des grands animateurs du marché des mutations dans les semaines à venir. Ses dirigeants souhaitent le conserver mais l’ancien joueur du RCT est courtisé par de nombreux clubs du Top 14. Rien n’est encore acté dans ce dossier.

Incertitude pour Nakaitaci et Sopoaga

L’ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga (31 ans) est également en fin de contrat. L’ancien All Black (16 sélections, la dernière en 2017) n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée au LOU. Surtout, il n’a pas pu enchainer les matchs. Opéré du genou gauche le 19 juillet dernier et indisponible pour six mois, Sopoaga devra encore patienter avant de revenir pour la deuxième partie de saison. Ensuite? Son avenir pourrait s’inscrire ailleurs. L’incertitude plane aussi sur l’ailier français Noa Nakaitaci (15 sélections avec les Bleus, la dernière en 2017) qui pourrait s’en aller en 2023.

Pour d’autres, le sort semble déjà scellé. A moins d’un improbable retournement de situation, l’arrière néo-zélandais Toby Arnold (35 ans), arrivé en 2013, le demi de mêlée Jonathan Pélissié (34 ans), au club depuis 2017, et le pilier argentin Francisco Gomes Kodela (37 ans), arrivé en 2016, ne feront plus partie de l’aventure la saison prochaine. Selon les informations de RMC Sport, le principe d’un départ, pour ne pas dire d’une retraite, est acté en coulisses. Et avec eux, une page va se tourner à Lyon.