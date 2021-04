Lyon: "Barassi sera un joueur du LOU la saison prochaine", selon Roubert

Le centre international lyonnais Pierre-Louis Barassi (2 sélections), qui intéresse le Stade Toulousain, portera encore les couleurs du LOU la saison prochaine. Le président du club rhodanien Yann Roubert a fermement démenti lundi un possible départ du joueur de 22 ans.

Où jouera Pierre-Louis Barassi la saison prochaine? L’international français du LOU, encore très bon samedi lors de la défaite de son équipe à La Rochelle (38-23), est un homme courtisé.

Comme l’ont révélé nos confrères du Midi Olympique ce lundi, le joueur de 22 ans aux deux sélections avec le XV de France ne laisse pas insensible le Stade Toulousain en quête d’un renfort au centre pour la saison prochaine. Mais Pierre-Louis Barassi est sous contrat pour encore une saison avec le club rhodanien.

Roubert: "Il n’y a pas de sujet"

Ses dirigeants pourraient-ils le laisser partir moyennant une indemnité? La réponse du président Yann Roubert, contacté par RMC Sport, est très ferme.

"Il n’y a pas de sujet, nous a-t-il indiqué ce lundi matin. Pierre-Louis est sous contrat. On espère faire de belles choses ensemble. La porte est fermée. Il sera toujours joueur du LOU la saison prochaine. Tout le monde est au courant."

A moins d’un retournement de situation, Pierre-Louis Barassi ne rejoindra donc pas le Stade Toulousain cet été. En revanche, en l’état, il semble peu probable qu’il continue l’aventure après 2022.

"Ce sont de bons problèmes, ça veut dire qu’il a des sollicitations et qu’il est bon, il l’a encore prouvé ce week-end, a pousuivi Yann Roubert. Et il le prouvera encore, j’espère, pour cette fin de saison et l’année prochaine."

Teddy Thomas proposé au LOU

Qu’en est-il par ailleurs de l’éventuelle arrivée de Teddy Thomas ? Comme indiqué par le Midi Olympique, l’ailier international aux 27 sélections, en fin de contrat au Racing 92, a effectivement été proposé. "On n’a malheureusement pas les moyens je pense, selon le président du LOU. On est surtout bien équipé en ailiers avec Noa Nakaitaci, Josua Tuisova, Xavier Mignot et des jeunes qui arrivent."

Selon les informations de RMC Sport, la priorité de Teddy Thomas dont le nom a également circulé dans d’autres clubs, serait de rempiler au Racing 92 où son meilleur ami Gaël Fickou posera ses valises cette semaine. Mais le dossier de sa prolongation n’aurait pas avancé pour le moment au sein du club francilien.



Après son revers contre les Rochelais pour le compte de la 21eme journée de Top 14, les hommes de Pierre Mignoni occupent la sixième place du classement. Samedi, le club lyonnais recevra Clermont, troisième du championnat, avec l'espoir de se rapprocher du podium.