Lyon: Charlie Ngatai vers la prolongation

Le centre international néo-zélandais Charlie Ngatai devrait prolonger une saison de plus au LOU. Le troisième ligne des Bulls Arno Botha, lui, est attendu à Lyon cet été.

L’aventure lyonnaise de Charlie Ngatai n’est pas terminée. Voilà quelques mois, un possible départ du centre international (31 ans, 1 sélection avec les All Blacks en 2015 contre les Samoa) semblait proche. Le joueur, arrivé en 2018, avait le mal du pays et souhaitait rentrer en Nouvelle-Zélande.

Depuis, la situation a bien évolué. Ngatai, qui a disputé 15 matchs dont 14 comme titulaire depuis le début de saison, a retrouvé sa joie de vivre et des performances plus conformes à son statut. Désormais, il se voit rester à Lyon. Selon les informations de RMC Sport, il devrait finalement rempiler au LOU pour une saison de plus, jusqu’en 2023 donc. Les discussions devraient se boucler rapidement.

Botha devrait bien rejoindre le LOU

Les dirigeants rhodaniens travaillent également sur d’autres dossiers. La semaine passée, la presse sud-africaine évoquait la possible arrivée du troisième ligne des Bulls Arno Botha (30 ans). Toujours selon nos informations, il devrait bel et bien rejoindre le club rhodanien. Il ne manque plus qu’un renfort au talon pour boucler le recrutement: ce ne sera pas le Biarrot Lucas Peyreblanque, courtisé par plusieurs autres clubs de Top 14 un an avant la fin de son contrat, et sans doute pas le Toulonnais Christopher Tolofua. L’équipe entrainée la saison prochaine par Xavier Garbajosa s’est positionnée sur des pistes étrangères.