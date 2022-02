Lyon: Garbajosa remplacera Mignoni

Xavier Garbajosa, libre depuis son départ de Montpellier voilà un an, remplacera Pierre Mignoni la saison prochaine au LOU.

Comme indiqué par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, Xavier Garbajosa remplacera Pierre Mignoni en fin de saison sur le banc du LOU. Nous évoquions cette piste dès lundi et le dossier est désormais bouclé.

Libre depuis son éviction de Montpellier voilà un an, l’ancien international a trouvé un accord cette semaine avec les dirigeants du LOU, qui n’ont pas prévu de communiquer avant quelques jours. "On ne fera aucun commentaire avant notre match contre le Stade Français", nous a indiqué le président Yann Roubert, qui a reçu de nombreux CV sans vouloir en dire plus.

Des noms étrangers proposés

Plusieurs techniciens de renoms s’étaient en effet proposés, dont le Néo-Zélandais Warren Gatland, mais le club rhodanien a privilégié une solution française. Le technicien de 45 ans, passé par la Rochelle et le MHR donc, tentera un nouveau défi avec l’actuel troisième du Top 14.

Pierre Mignoni, dont le départ a été acté depuis plusieurs jours, était sous contrat jusqu’en 2023. Il pourrait avoir désormais l’embarras du choix pour son avenir la saison prochaine.