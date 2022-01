Lyon: Mignoni sur le départ, déjà des pistes pour lui succéder

Le manager de Lyon Pierre Mignoni, sous contrat jusqu’en 2023, devrait quitter ses fonctions l’été prochain. Plusieurs pistes déjà sont évoquées pour le remplacer, des techniciens étrangers se sont proposés. Xavier Garbajosa, libre depuis son départ de Montpellier, fait aussi partie des éventualités.

Cette fois, le dénouement est proche. Comme indiqué par Midi Olympique et confirmé par RMC Sport, l’avenir de Pierre Mignoni au LOU est de plus en plus incertain. Le technicien de 44 ans, qui avait laissé planer le doute sur sa situation personnelle ces dernières semaines, devrait s’en aller dans quelques mois. Lié jusqu’en 2023, il ne prolongera pas son contrat. Mignoni s’en ira de Lyon, reste à savoir quand… Dès cet été ou à la fin de son engagement? C’est bien la première solution qui tient très fortement la corde selon nos informations. Le manager rhodanien serait bien sur le point de quitter ses fonctions dans quelques mois. Pour la fin d’un cycle entamé voilà sept ans.

Pas d'annonce avant la semaine prochaine

Olivier Ginon, patron de GL Events et actionnaire majoritaire du LOU, et le président du club rhodanien Yann Roubert auraient pourtant aimé conserver Mignoni, arrivé en 2015. Son travail est apprécié. Ginon avait ainsi proposé à l’ancien demi de mêlée international voilà deux mois un nouveau contrat longue durée. En vain. Joint par RMC Sport, Roubert n’a pas voulu commenter ces informations. "Les discussions se passent sereinement avec Pierre, mais uniquement entre nous. Je ne parlerai pas à la presse ni aux autres présidents". Le LOU ne fera aucune communication officielle sur le sujet avant la semaine prochaine, une fois passé le match contre le Stade Français samedi. Le plus vite serait sans doute le mieux notamment pour boucler le recrutement de la saison 2022-2023 qui a parfois tâtonné ces dernières semaines en raison de l’incertitude autour de Mignoni.

Garbajosa de retour sur un banc de Top 14 ?

En coulisses on s’active déjà selon nos informations, et plusieurs pistes de successeurs potentiels sont évoquées. Xavier Garbajosa, libre depuis son départ de Montpellier voilà un an, en fait partie selon les informations de RMC Sport. Un temps proche de rejoindre le Stade Français pour épauler Gonzalo Quesada en fin de saison dernière, pourrait occuper le banc lyonnais la saison prochaine. Son profil plairait au LOU. À l’étranger, les candidatures sont nombreuses. Plusieurs techniciens se sont également manifestés ces derniers jours, dont le Néo-Zélandais Warren Gatland qui se verrait bien entrainer en France. Gregor Townsend, sélectionneur de l’Ecosse, n’aurait pas été contre ce nouveau défi, mais après la Coupe du monde 2023. Trop tard donc… On devrait en savoir plus dans les dix jours à venir. Quant à Pierre Mignoni, il pourrait avoir l’embarras du choix pour son avenir.