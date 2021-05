Lyon: Mohamed Boughanmi ne viendra pas

Info RMC SPORT - Le pilier international Mohamed Boughanmi (29 ans, 1 sélection) devait rejoindre Lyon la saison prochaine mais il a été recalé à la visite médicale.

Coup dur pour Mohamed Boughanmi et le LOU. Le pilier droit international (une sélection contre l’Afrique du Sud en 2017) devait rejoindre le LOU cet été. Tout était validé, Lyon avait même officialisé son arrivée le 13 avril dernier, mais Boughanmi, en fin de contrat à Pau où le joueur de 29 ans évoluait ces deux dernières saisons, a été recalé à la visite médicale en raison d’un souci à un genou selon les informations de RMC Sport.

Le LOU en quête d'un nouveau renfort

Le club rhodanien va donc se mettre à la recherche d’un nouveau renfort en première ligne. Ce ne sera pas le Rochelais Arthur Joly, un temps pressenti, dont le recrutement a été officialisé par Perpignan mardi.

L’avenir de Boughanmi, passé par Bobigny, Béziers, Toulon et le Stade Rochelais, est lui incertain. Cette saison, il n’a que peu joué avec la Section, au total sept matchs, dont cinq titularisations, en raison de pépins physiques, notamment à l’épaule. Il n’a plus évolué en Top 14 depuis fin janvier et la victoire contre… Lyon.