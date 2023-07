Marko Gazzotti, champion du monde U20, a choisi l’UBB

Le puissant 3e ligne centre du FC Grenoble Marko Gazzotti a choisi de rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles. Il va donc quitter les Alpes pour rejoindre le Top 14, avec effet immédiat.

Il a choisi Bordeaux plutôt que Toulouse ou Toulon. Les trois clubs étaient à l’affût pour faire signer Marko Gazzotti, une des figures des récents champions du monde U20, sacrés en Afrique du Sud le 14 juillet dernier. Comme indiqué par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, le puissant 3e ligne centre, élu à la fois meilleur joueur de la finale et de la compétition, a finalement décidé de rejoindre l’UBB et c’est un énorme coup pour le nouveau manager Yannick Bru, fraîchement arrivé en Gironde. Car Gazzotti, qui fêtera ses 19 ans le 24 septembre prochain, est un grand espoir du rugby français.

Attendu la semaine prochaine à l'entraînement

Formé à Aix les Bains puis au FC Grenoble, il a fait ses premiers pas en Pro D2 la saison dernière. Doté d’un solide gabarit (1m92, 110 kg), d’une dextérité au-dessus de la moyenne, son profil est rare et (très) talentueux. Les difficultés économiques du FCG, finalement maintenu en Pro D2 mais sanctionné de six points au classement général de la prochaine saison et une envie du joueur d’évoluer au plus haut niveau, ont peut-être accéléré l’idée d’un départ.

Il lui restait une année de contrat que l’UBB, d’accord oralement avec Grenoble, devrait racheter pour plus de 500.000 euros selon nos informations. A Bordeaux, Marko Gazzotti sera en concurrence avec l’international japonais d’origine tongienne Tevita Tatafu et l’Australien Pete Samu (qui peut aussi évoluer à l’aile de la 3e ligne). Son arrivée compensera aussi le tout récent départ de Tom Willis, au profil similaire, vers les Saracens. Actuellement en vacances après le championnat du monde U20, le Français est attendu la semaine prochaine à l’entraînement de son nouveau club.