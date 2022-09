Montpellier: Arthur Vincent absent environ six à huit semaines

Touché au genou gauche samedi contre Brive, Arthur Vincent sera absent environ six à huit semaines. Le centre international du MHR, qui craignait une (nouvelle) indisponibilité bien plus longue, voit son retour en sélection s’éloigner avant la tournée de novembre.

On craignait le pire depuis samedi. Touché au genou (là où il s'était déjà gravement blessé l’an dernier) ce week-end lors de la victoire à Brive (26-31), durant la 3e journée du Top 14, le centre international Arthur Vincent redoutait une rechute lourde, et donc une nouvelle indisponibilité de longue durée. Le coup aurait été terrible, après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre 2021.

Au sein du club champion de France, après l’inquiétude du week-end, on affichait un visage plus rassurant depuis l’IRM passée lundi par le joueur de 22 ans. Et le communiqué publié ce mardi en début d’après-midi a officialisé le diagnostic. "Après sa sortie samedi, Arthur Vincent a passé une IRM hier (lundi) en fin d’après-midi et vu les différents spécialistes concernant son genou. Les résultats se veulent très rassurants. Arthur souffre essentiellement d’une chondropathie et sera donc éloigné plusieurs semaines des terrains". Combien exactement? Le MHR est resté volontairement flou. Le club héraultais entend surtout prendre son temps pour le remettre sur pied et éviter un retour prématuré.

Incertain pour la tournée de novembre du XV de France

Selon les informations de RMC Sport, le Montpelliérain aux 14 sélections devrait être absent environ entre six et huit semaines. Ça tombe évidemment mal pour son club mais aussi pour les Bleus avant la tournée de novembre contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. Vincent, qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis la tournée en Australie l’an passé, pourrait donc à nouveau patienter quelques mois de plus, jusqu’au Tournoi des VI Nations, pour faire son retour international.

Le staff de Fabien Galthié a enregistré plusieurs autres pépins ces dernières semaines, à commencer par le Racingman Virimi Vakatawa, qui a dû mettre un terme à sa carrière en raison d’une anomalie cardiaque, mais aussi le forfait du troisième ligne toulousain François Cros, de nouveau écarté plusieurs mois. Sans oublier la cheville de Romain Ntamack, malgré tout attendu lors des tests à venir.