Montpellier: avec le sourire, Saint-André chambre encore le Super Moscato Show

A trois jours de la finale du Top 14 qui opposera son équipe, Montpellier, à Castres, Philippe Saint-André s’estime dans la peau du léger outsider et adresse un clin d’œil au Super Moscato Show qui croyait peu aux chances du MHR.

Au bord de la relégation la saison dernière, Montpellier pourrait décrocher le premier titre de champion de France de son histoire. Le MHR, deuxième de la saison régulière, affrontera Castres, vendredi en finale du Top 14, au Stade de France (20h45). Une affiche logique pour Philippe Saint-André malgré les critiques sur le manque d’attrait de ce revival de l’édition 2018 (victoire de Castres).

"Castres a terminé premier après 26 journées, ils ont été l’équipe avec le plus de victoires sur la saison, même si le goal average n’est pas énorme, énumère le manager du MHR. Ils ne peuvent pas se cacher, et nous non plus donc c’est difficile. Le premier et le deuxième qui se rencontrent sur une finale de Top 14, une certaine logique a été respectée."

"J’ai envie que Moscato et Charvet nous mettent toujours outsiders"

L’ancien sélectionneur se positionne dans la peau de l’outsider et taquine encore le Super Moscato Show qui avait tout misé sur une élimination de Montpellier en demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles. "Je dis 51-49 parce que j’ai envie qu’ils soient favoris et j’ai envie que Vincent Moscato et Denis Charvet nous mettent toujours outsiders", a-t-il ajouté en plaisantant.

Le week-end dernier après la victoire contre l’UBB (19-10), PSA avait évoqué "les grands spécialistes du rugby" qui "ont la science infuse." "J’ai écouté le Moscato Show, avait-il ajouté. Je croyais qu’on allait perdre de plus de 14 points d’écart, sourit Philippe Saint-André. Je remercie Rothen par contre! Lui nous avait mis vainqueur. Mais bon, continuez comme ça, je m’en suis servi cette semaine. J’ai mis quelques pièces à mes joueurs."

La tendance à un peu changé au sein de l’émission ces derniers jours. Si Vincent Moscato parie sur une victoire de Castres, Denis Charvet vote plutôt Montpellier. Un titre des Héraultais vaudrait certainement une nouvelle référence de Saint-André au célèbre show de RMC Sport.