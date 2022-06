Castres-Montpellier: quand Saint-André et Revol se renvoient la balle sur l'étiquette de favori de la finale

Castres et Montpellier s'affronteront vendredi prochain en finale du Top 14. Présents ce dimanche au micro de RMC, le président du CO, Pierre-Yves Revol, et l'entraîneur du MHR, Philippe Saint-André, se sont gentiment chamaillés au sujet du favori pour le Bouclier de Brennus.

La ficelle est aussi grosse que le rugby est vieux, mais elle continue d'être utilisée. Invités ce dimanche dans l'Intégrale Sport de RMC, à désormais six jours de la grande finale du Top 14, le président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol, et l'entraîneur du Montpellier Hérault Rugby, Philippe Saint-André, se sont amusés à désigner l'adversaire comme favori, et donc à se mettre la pression.

C'est PSA, d'ailleurs, qui a ouvert le bal. "Le bout de bois (le Bouclier de Brennus, ndlr) je l’ai effleuré, comme toute cette génération de joueurs de Clermont (des années 90). On a fait des finales, mais on n’a jamais pu avoir le titre, a-t-il rappelé. Et en tant qu’entraîneur j’ai un titre de champion d’Angleterre, mais c’est vrai que le Bouclier… On est à 80 minutes de quelque chose d’exceptionnel mais on va jouer des Castrais qui sont costauds et favoris de cette finale."

Saint-André: "Il ne faut pas oublier qu’ils ont fini premiers, et que Castres est l’équipe qui a le plus de victoires sur 26 journées"

Et Saint-André de développer: "Ils ont fini premiers de la saison régulière, ils ont 24 heures de plus de récupération… Et puis ils ont l’expérience, ils ont été champions deux fois sur les dix dernières années. Le MHR lui n’a jamais eu de titre. Mais je peux vous assurer qu’on va tout faire pour d’abord bien récupérer, ensuite retrouver de l’énergie, et être présents lors de la finale. (...) Castres, c’est une équipe qui ne lâche rien, qui est très forte sur les bases, dans le un contre un, qui est dure à manœuvrer… Je pense que ça va être un match très stratégique."

Mais Castres, pour son président, c'est surtout une équipe qui - sur le papier - ne devrait pas être là. "Il fait de Castres le favori ? Ecoutez, moi je dirais qu’il y a deux équipes, et je vais être d’une grande banalité : les deux ont une chance sur deux de s’imposer, et une chance sur deux de perdre, s'est amusé Revol en retour. Plus sérieusement, je ne pense pas qu’on est favoris. Quand vous avez comme c’est notre cas le dixième budget et la onzième masse salariale... On est contents, déjà, de réussir notre saison et d’être encore impliqués dans cette phase finale."

Un bon argument ? Pas selon Saint-André. "Vous avez des mouchoirs ? Parce que dixième, onzième budget, moi quand j'entends ça j'ai envie de pleurer, a ironisé le manager du MHR. Il ne faut pas oublier qu’ils ont fini premiers, et que Castres est l’équipe qui a le plus de victoires sur 26 journées ! Et je sais ô combien ce championnat est difficile. Mais c’est bien: on critique souvent cette formule du Top 14 avec des barrages, mais cette finale, ce sera le premier contre le deuxième." Et un duel ouvert, si l'on en croit les deux futurs adversaires.