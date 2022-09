Montpellier: deux joueurs devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées

Thomas Darmon et Enzo Forletta sont ilmpliqués dans une série d'incidents en boîte de nuit après le titre en Top 14 du MHR

Thomas Darmon et Enzo Forletta, deux joueurus du Montpellier Hérault Rugby, passeront devant la justice en février prochain pour des faits de violences aggravées, comme révélé ce mardi soir par Midi Libre. Ils ont tous les deux été impliqués dans des incidents en sortie de boîte de nuit après le titre de champion de France de Montpellier le 24 juin dernier.

L'algarade aurait commencé avec un autre joueur de Montpellier, Pierre Lucas, avec un client d'un établissement de nuit montpelliérain arpès un comportement jugé déplacé du centre du MHR à l'égard de l'épouse de ce dernier.

Une bagarre a ensuite éclaté entre ce même client et les deux joueurs du MHR convoqués par la justice. Les deux parties s'accusent d'avoir initié l'agression. Un vigile qui est intervenu a eu le nez cassé et deux jours d'ITT (incapacité temporaire de travail). Le client a été victime d'une fracture de la mâchoire (dix jours d'ITT).

Après avoir été placés en garde à vue le 21 septembre, Forletta et Darmon sont convoqués devant le tribunal corerctionnel (tout comme le client de la boîte de nuit). Le club de Montpellier a réagi dans un communiqué mardi soir:

"Cette garde à vue, qui a pris fin plus tard dans la journée, donne suite à l'agression dont l'un des joueurs a été victime cet été dans un établissement de nuit montpelliérain et dont les circonstances restent à éclaircir. Le Montpellier Hérault Rugby se tient aux côtés de ses joueurs, qui ont toujours témoigné d'un comportement exemplaire sur le terrain comme en dehors et n'ajoutera aucun commentaire dans l'attente du jugement."