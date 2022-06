Montpellier-UBB: la jolie émotion de Guirado, qui va arrêter sa carrière sur une finale de Top 14

Un match de plus pour Guilhem Guirado, qualifié pour la finale de Top 14 avec Montpellier grâce à la victoire contre l'UBB samedi en demie (19-10). L'ex international français prendra sa carrière après un dernier acte au Stade de France, non sans émotion.

De l'humilité, de l'envie et un peu d'émotion. Guilhem Guirado est ravi de prolonger d'un match sa carrière, avec la qualification de son équipe Montpellier pour la finale de Top 14, aux dépens de Bordeaux-Bègles (19-10). Encore un acte à disputer au Stade de France avant de raccrocher, pour le talonneur, qui confie sa joie en zone mixte.

"J'aurais signé des deux mains si on me l'avait dit en début de saison, sourit Guirado. Surtout avec la saison qu'on a traversée l'année dernière." "J'accorde beaucoup d'importance aux signes de la vie. Pouvoir jouer cette demi-finale à Nice, en passant devant Toulon jeudi devant un chemin que j'ai fait durant plusieurs années, retrouver le Stade de France après ça, c'est une belle histoire", salue-t-il simplement, préférant amplement parler du collectif.

Le souvenir presque traumatisant de la saison dernière

Car Montpellier revient de loin, du quasi enfer avec la lutte pour le maintien la saison dernière. C'est sans doute la clé de la réussite de cette saison et de la qualification pour la finale, avec le sacre en Challenge européen l'an dernier comme base de tout.

"La saison dernière a été difficile à vivre, insiste le talonneur. Au niveau des conditions sanitaires de la pandémie, le fait qu'on ait dû jouer le maintien et sauver le club, penser à l'identité avant notre propre personne..., raconte le bientôt retraité de 36 ans. Il y a cette épopée de la Coupe d'Europe qui nous a donné un bol d'air frais, a construit un groupe, nous a soudés, nous a fait toucher du doigt ce qu'est le haut niveau et l'exigence des matchs de phase finale. On surfe sur cette vague cette saison et c'est très bien parce qu'on est tous soudés, unis et il faut féliciter tous les joueurs du groupe comme le staff."