Oyonnax – Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce samedi, le Top 14 continue avec la suite de la première journée. Parmi les rencontres au programme, les téléspectateurs pourront suivre le match entre Oyonnax et Clermont. Voyons comment suivre ce derby auvergnat dans les meilleures conditions.

Pour les joueurs d’Oyonnax et de Clermont, rendez-vous est pris ce samedi dès 18 heures 10. Une rencontre qui sera à suivre pour le téléspectateur depuis les antennes de CANAL+ Sport 360.

Comme lors de la saison précédente, CANAL+ propose l’ensemble des rencontres du Top 14 en exclusivité.

Oyonnax – Clermont : Objectif maintien pour Oyonnax

Champions de Pro D2 l’an passé, les joueurs d’Oyonnax débutent ce nouvel exercice avec la ferme intention de se maintenir parmi l’élite. Mais pour y parvenir, les joueurs auvergnats auront fort à faire et risquent bien de devoir batailler tout au long de la saison. Pour cette première affiche, Oyonnax démarre donc avec un derby auvergnat avec un duel direct face au voisin clermontois. Parmi les principaux prétendants pendant plusieurs années, Clermont a depuis rétrogradé dans la hiérarchie des clubs de l’élite. Dixièmes l’an passé avec un bilan de 11 victoires, 1 match nul et 14 défaites, les joueurs de Clermont pourraient à nouveau connaître un exercice 2023 / 2024 dans le ventre mou du classement. Mais pour se donner de l’élan en ce début de saison, Clermont va tout faire pour sortir vainqueur de ce premier match face au voisin promu.

Comment suivre Oyonnax – Clermont ?

