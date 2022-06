Perpignan: Damien Chouly n’intégrera pas le staff

Le troisième ligne international Damien Chouly (36 ans), qui a mis un terme à sa carrière lors du barrage d’accession contre Mont-de-Marsan, n’intégrera pas le staff de l’USAP. Patrick Arlettaz, lui, va prendre de la hauteur au sein de l’encadrement.

Damien Chouly profite de sa nouvelle vie. Depuis l’access match remporté contre Mont-de-Marsan (41-16) voilà deux semaines, le troisième ligne international (36 ans, 46 sélections avec le XV de France, la dernière en 2017) profite tranquillement de ce mois de juin. Sans le stress de la compétition. Depuis l’annonce de la fin de sa carrière, un doute plane sur son avenir. Restera-t-il du côté d’Aimé Giral?

"Pas de proposition précise de la part de l'USAP"

Selon les informations de RMC Sport, son intégration dans le staff de Perpignan pour apporter son expertise de la touche, un temps envisagée, n’est plus d’actualité. "Il n’y a pas de discussions avec Damien sur ce sujet, a indiqué le président catalan François Rivière à RMC Sport. Pour des raisons tout à fait logiques, il souhaite consacrer du temps à sa vie de famille et sa vie personnelle. Il a eu des propositions mais pas dans le cadre de l’USAP. Il n’a pas fait l’objet d’une proposition précise de la part de l’USAP dans la mesure où il ne le souhaitait pas non plus d’ailleurs. Il n’y a aucun sujet."

En revanche, Perpignan travaille sur la réorganisation de son encadrement. L’entraîneur en chef Patrick Arlettaz va, comme il le souhaite, prendre de la hauteur pour occuper un poste un peu similaire à celui de Christian Lanta voilà quelques saisons. Une solution interne sera mise en place. David Marty, entraineur des lignes arrières, et Guillaume Vilaceca, présent dans le staff des Espoirs, pourraient avoir davantage de responsabilités au sein du treizième du Top 14.