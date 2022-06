Perpignan sauve sa place en Top 14, deuxième déconvenue de suite pour Mont-de-Marsan

Perpignan jouera toujours en Top 14 la saison prochaine, après avoir battu Mont-de-Marsan (41-16) ce dimanche en match d'accession. Douchés par Bayonne il y a une semaine, les Montois vont rester en Pro D2.

Deuxième douche froide en une semaine. Lourdement battu par Bayonne lors de la finale d'accession la semaine passée (49-20), Mont-de-Marsan s'est incliné ce dimanche face à l'USAP (41-16), lors du match de barrage qui permet donc à Perpignan de conserver sa place en Top 14. Les Montois, qui ont fini leaders à l'issue de la saison régulière, continueront en Pro D2.

Quatre essais à un, preuve du réalisme des Perpignanais, notamment en deuxième période, là où les Montois ont échoué à concrétiser leurs actions... en prenant encore plus de quarante points. Scénario cruel pour le club qui a terminé en tête à l'issue de sa très belle saison et qui a vu deux fois son rêve se briser.

"Ça fait chier de faire une fin de saison comme ça"

"On est tombés face à une grosse équipe de l'USAP. Je pense qu'il y a pas mal de tournants dans ce match. On peut scorer deux fois et on échoue à deux mètres de la ligne ça peut changer le cours du match, estime Léo Coly sur Canal+. On a lâché beaucoup de forces dans la bataille, fait beaucoup de fautes... Perpignan a été très pragmatique en deuxième période, ils ont scoré chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Bravo à eux, ils ne l'ont pas volé. C'est dommage pour nous. On avait surtout envie de montrer une autre image. Mais ça fait chier de faire une fin de saison comme ça..."