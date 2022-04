Racing: une éventuelle demie de Champions Cup à Lens... à cause du groupe Sexion d'Assaut

S’il se qualifie pour les demi-finales de la Champions Cup, le Racing 92 devrait délocaliser la rencontre à Lens. Il faudra déjà battre Sale en quart de finale.



Le Racing ne quittera plus la France d’ici la fin de son aventure européenne. Le club francilien, tombeur du Stade Français en huitième de finale avec un double succès, affrontera les Anglais de Sale au prochain tour. Le quart de finale, organisé le week-end du 7 mai, aura lieu dans l’enceinte habituelle de Paris La Défense Arena. Du classique donc.

En cas de qualification pour le dernier carré, les Ciel et Blanc seront opposés au vainqueur du match entre La Rochelle et Montpellier. Les hommes de Laurent Travers, sortis en tête de leur poule, auront encore l’avantage du terrain. Mais, cette fois, la rencontre n’aura pas lieu à Nanterre mais en province. L’enceinte de la "PLDA" sera occupée par deux concerts du groupe Sexion d’Assaut le même week-end, les 14 et 15 mai.

Pas la seule équipe dans ce cas de figure

Le Racing devrait alors se rendre à Lens pour disputer cette demi-finale, une première dans l’histoire du club, deux semaines avant une éventuelle finale au stade Vélodrome de Marseille. Le Racing n’est pas la seule formation dans ce cas puisque les Irlandais du Munster recevront Toulouse à l’Aviva Stadium et non à Thomond Park en quart de finale.

Rappelons que le problème pourrait se reproduire quelques semaines plus tard, en cas de barrage à domicile en Top 14 au mois de juin. Si les Franciliens, sixièmes à quatre journées de la fin, étaient amenés à recevoir, ils devraient là aussi renoncer à Paris La Défense, occupée par un concert d’Elton John.