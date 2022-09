Le XV de France "est en phase avec les managers de clubs" à un an du Mondial, assure Galthié

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a tendu la main aux clubs à un an du Mondial 2023, indiquait qu'il souscrivait aux propos tenus par Ugo Mola. Le manager du Stade Toulousain a déclaré qu'il ne sacrifierait pas les résultats du club pour "qui que ce soit", y compris l'équipe de France

Le XV de France "est en phase avec les managers de clubs" à un an du Mondial 2023, afin notamment de préserver les internationaux, a affirmé le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, sur le plateau du Canal Rugby Club dimanche soir. La saison 2022-2023, qui a débuté samedi et se terminera le 17 juin, sera immédiatement suivie de la préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) en France, ce qui signifie une année sans temps morts pour les internationaux.

"Je suis à 100% d'accord avec Ugo Mola", a affirmé Fabien Galthié, en réponse à une phrase prononcée jeudi en conférence de presse par le manageur du Stade toulousain, principal pourvoyeur du XV de France. "Je ne sacrifierai pas les résultats du club face à qui que ce soit et pour quoi que ce soit", avait affirmé Mola. "La priorité sera donnée au Stade toulousain de manière générale."

"Je suis d'accord avec lui, a répété Fabien Galthié, il n'y a pas de problème. Il est assez transparent, il a bien expliqué qu'on avait beaucoup échangé, entre les joueurs, lui et le staff de l'équipe de France. C'est normal qu'il ne sacrifie pas son club". "L'idée, a ajouté Galthié, c'est d'anticiper. On a trois années d'expérience derrière nous, on a pu mesurer et se rendre compte qu'on a des points d'amélioration dans notre collaboration".

Galthié: "La préparation la plus courte qui n'ait jamais existé"

"Je pense que cette année, ce sera encore mieux", a-t-il affirmé, rappelant que, "par exemple, cela fait deux ans qu'on ne prend pas Antoine Dupont (le demi de mêlée de Toulouse et des Bleus, ndlr) en tournée", pour le laisser se reposer. "Ce sera du gagnant-gagnant", a encore assuré le sélectionneur du XV de France: "On ne peut pas dire aux managers de clubs 'ne faites pas trop jouer vos joueurs que vous payez le plus et qui sont les meilleurs'".

Ce problème de calendrier, qui occasionne des doublons entre matches internationaux et matches de championnat tous les ans, "est une injonction paradoxale qui existe dans le rugby français depuis des années, on ne va pas changer ça", a souligné Fabien Galthié.

A un an du Mondial, l'encadrement du XV de France est conscient qu'il n'aura "que sept semaines de préparation", entre mi-juillet, terme des quatre semaines de récupération qui suivront la finale du Top 14, et le 8 septembre, jour du match d'ouverture entre la France et les All Blacks. "On aura la préparation à la Coupe du monde la plus courte qui n'ait jamais existé", a-t-il précisé.