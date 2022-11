Rugby: Nawerecagi, ancien joueur de Pau, est mort dans un accident de la route

Akuila Nawerecagi (39 ans), ancien joueur de Pau, a été retrouvé mort à bord de sa voiture, samedi non loin de son domicile en Saône-et-Loire.

La Section Paloise est en deuil après l’annonce du décès de son ancien joueur Akuila Nawerecagi (39 ans). L’ailier fidjien a été retrouvé mort au volant de son véhicule en contrebas d’un virage sur une route entre Mercurey, où il habitait avec ses enfants, et Couches, lieu de résidence de leur mère, en Saône-et-Loire. Selon le journal de Saône-et-Loire, l’ancien joueur était porté disparu depuis la nuit de jeudi à vendredi après avoir quitté son domicile. En voyant les enfants du joueur seuls, une voisine avait lancé l’alerte auprès de la gendarmerie.

Porté disparu vendredi, retrouvé mort samedi

Sa voiture a finalement été retrouvée accidentée samedi en fin d’après-midi par un automobiliste en contrebas de la route départementale 978. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aura perdu le contrôle de son véhicule en raison, peut-être, d’un épais brouillard qui tombe actuellement dans la région où il s’était installé à la fin de sa carrière en 2014.

Nawerecagi avait débuté sa carrière en Afrique du Sud aux Sharks et à Valke (2006-2008). Il avait ensuite rejoint Lons-le-Saunier (2008-2009), avant de porter les couleurs de Pau pendant trois saisons en Pro D2 (2009-2012). Le club béarnais lui a rendu hommage sur Twitter.

"La Section a appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’Akuila Nawerecagi, joueur du club entre 2009 et 2012, indique le message. À sa famille, ses amis et ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances." Le joueur a ensuite évolué à Bourg-en-Bresse (2012-2013) puis à Chalon-sur-Saône où il s’était installé après y avoir terminé sa carrière.