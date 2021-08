Rugby: un joueur de 31 ans décède en plein match au pays de Galles

Alex Evans, le troisième-ligne du Cwmllynfeell RFC, est décédé durant le match de son équipe face à Crynant, samedi, lors du championnat du pays de Galles. Le joueur de 31 ans s’est écroulé après sa sortie du terrain. Sa mort a provoqué un choc immense.

Le monde du rugby est en larmes. Sonné par la nouvelle. Alex Evans, le troisième-ligne du Cwmllynfeell RF, est mort ce week-end alors qu’il disputait un match du championnat du pays de Galles. Le joueur de 31 ans a été victime d’un arrêt cardiaque lors de la rencontre face à Crynant, samedi à Neath Port Talbot, au sud du pays. Un responsable du club a expliqué qu’Evans ne se sentait pas bien sur le pré. Peu après avoir quitté le terrain, le Gallois s’est écroulé.

Malgré l’intervention des secours, qui ont tenté de le réanimer à l’aide d’un défibrillateur, il est décédé quelques instants plus tard.

Le drame a provoqué une onde de choc dans le vestiaire, où "Jew" (comme on le surnommait) était particulièrement apprécié. "Nous avons perdu un frère sur le terrain et ça fait tellement mal", a réagi son club. "Nous avons perdu l’un des garçons qui incarnait parfaitement ce qu’était Cwmllynfell RFC, a écrit le capitaine Chris Balfe sur Facebook. Un homme loyal qui donnait tout sur le terrain et dans la vie. Pour moi, Alex résume ce qu’est le rugby. Il a joué pour l’écusson et ses copains chaque semaine. Je sais que le rugby n'a pas d'importance dans des moments pareils, mais Jew aimait son club et je veux que ses proches sachent que son club l'aimait."

"Il avait toujours le sourire"

Une cagnotte a été lancée afin de récolter des fonds pour aider la famille d’Alex Evans. La Fédération galloise a présenté ses condoléances, tout comme World Rugby et la plupart des clubs du pays, à l'image des Scarlets ou des Ospreys. "Alex est un garçon du village, il incarnait Cwmllynfell, a expliqué Gareth Evans, le secrétaire du club. Nous nous souviendrons tous de lui avec le sourire. Il avait toujours le sourire aux lèvres, quoi qu'il fasse, qu'il travaille, qu’il joue ou qu’il s’entraîne. Même lorsqu’on buvait une pinte. Il avait toujours du temps à consacrer aux autres".