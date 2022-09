Stade Français: Morgan Parra absent environ un mois

Selon nos informtions, le demi de mêlée du Stade Français Morgan Parra, touché à un genou samedi lors de la victoire contre Clermont, sera indisponible environ un mois.

Morgan Parra va devoir prendre son mal en patience. L’expérimenté demi de mêlée international (33 ans, 71 sélections) s’est blessé à un genou, après un contact avec son partenaire Harry Glover, pour son premier match sous les couleurs du Stade Français lors de la victoire face à Clermont, son ancien club (24-18).



Dans les rangs parisiens, on se montrait inquiet après la rencontre. "Il y a une légère inquiétude: si il y a un problème, ça pourrait être les ligaments internes du genou et c'est le moins grave, en principe, expliquait alors le manager Gonzalo Quesada dans les travées de Jean-Bouin. Comme c'est un numéro 9, il dit que ça va, mais on ne le croit pas: on connaît l'animal, il va passer des examens. On espère que ce ne sera pas très grave."

Un mois, voire six semaines d'absence

Selon les informations de RMC Sport, Parra est désormais fixé après les examens passés lundi après-midi avec une indisponibilité estimée à environ un mois, voire six semaines. C’est évidemment un coup dur pour le Stade Français qui va devoir de passer de lui pour les prochaines journées de championnat.