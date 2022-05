Stade toulousain: ovation, tour d'honneur... Médard a savouré après l'annonce de sa retraite

Entré à l'heure de jeu ce samedi lors de la victoire du Stade Toulousain face au Stade Rochelais (23-16), Maxime Médard a été ovationné par le Stadium, au lendemain de l'annonce de sa retraite en fin de saison. L'arrière de 35 ans s'est offert également un tour d'honneur au terme d'une journée chargée en émotions.

Maxime Médard arrêtera sa carrière dans quelques semaines à l'issue de sa 18e saison. L'arrière de 35 ans, qui a tout gagné avec le Stade Toulousain, son club de toujours, a eu le droit ce samedi, lors la victoire en Top 14 face à La Rochelle (23-16), à une belle ovation.

Entré en cours de partie à l'heure de jeu, Maxime Médard a été chaudement salué par le Stadium. "L'ovation? Je l'ai entendue. Ça fait toujours chaud au coeur d'entendre le public être derrière toi, a-t-il confié en conférence de presse. En 18 ans avec eux, je pense qu'ils ont appris à me connaître. Ils ont toujours été derrière moi, dans les bons comme dans les mauvais moments".

"Une journée avec beaucoup d'émotions"

D'ici la fin de saison, Maxime Médard peut toujours ambitionner de remporter deux nouveaux titres, lui qui a remporté le championnat à cinq reprises (2008, 2011, 2012, 2019 et 2021) et trois fois la Coupe d'Europe (2005, 2010, 2021). Ensuite, il sera temps de dire stop. "Je suis plus soulagé de cette décision. C'est la mienne, on ne m'a pas poussé vers la sortie donc je suis fier de ma carrière et d'avoir rencontré autant de bons joueurs, avec qui j'ai pu jouer et gagner des titres. C'était une journée avec beaucoup d'émotions, a réagi encore Médard après un succès précieux de son équipe. Il y avait un match au Stadium à préparer donc il ne fallait pas se tromper."

Maxime Médard a en tout cas savouré sa soirée avec un tour d'honneur partagé avec sa fille au Stadium. Quant au fait de savoir s'il va rester dans le rugby, Maxime Médard ne "sait pas" ce que l'avenir lui réserve, lui qui estime avoir bien fait les choses pour son après-carrière. "Devenir coach, c'est complètement différent d'être joueur, il faut savoir expliquer et s'adapter par rapport aux joueurs. Aujourd'hui, je n'ai pas le vocabulaire pour ça, ça viendra peut-être un jour", a indiqué Médard, qui ne voulait pas partir "fâché avec tout le monde" en faisant la saison de trop.