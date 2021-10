Top 14: Aldigé reçu par le bureau de la LNR sur la situation du Biarritz Olympique

Le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé a été reçu, ce lundi, par le bureau de la Ligue Nationale de Rugby pour évoquer la situation du club basque.

C’est le sujet dont on parle beaucoup au Pays Basque, depuis des semaines. Mais pas seulement. L’avenir du Biarritz Olympique alimente les conservations un peu partout. L’actuel douzième du Top 14 (après cinq journées) va-t-il vraiment être délocalisé dans le Nord, plus précisément à Lille ? Quel est l’avenir du rugby professionnel à Biarritz ? Et le stade Aguiléra, au cœur du débat, va-t-il être vraiment rénové ? Autant de questions auxquelles personne ne peut vraiment répondre pour le moment.

Dans son ensemble, le rugby français suit, quasiment chaque semaine, ce feuilleton loin d’être terminé. Pour mieux comprendre le dossier, selon les informations de RMC Sport, le bureau de la Ligue Nationale de Rugby a reçu, ce lundi, le président Jean-Baptiste Aldigé à Paris, à la demande du patron de la Ligue René Bouscatel. "Il a donné ses explications sur la situation du Biarritz Olympique, selon une source proche du dossier. Cela s’est fait à titre informatif. La LNR n’a pas forcément à être juge sur ce dossier, mais c’était utile pour bien comprendre la situation."

"Pas de décision à attendre de la part de la Ligue"

La réunion formelle, prolongée autour d’un diner, a été "instructive" selon une autre source. "Il n’y a pas de décision à attendre de la part de la Ligue. C’est bien d’être informé, de comprendre et dans le cas échant d’arrondir les angles. Le sujet est entre les mains de la Mairie et de la SASP du Biarritz Olympique." La LNR souhaite évidemment le maintien du rugby dans la ville basque, mais tout pourrait surtout dépendre de l’évolution des relations entre les deux parties concernées…