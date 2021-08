Top 14: la LNR présente le nouveau protocole sanitaire, avec plusieurs changements

Ce vendredi, la LNR a officialisé le protocole sanitaire qui sera mis en place en Top 14 et en Pro D2. Les joueurs "immunocovid" (ceux ayant été vaccinés testés positif au cours de six derniers mois) n'auront plus besoin de se faire tester et les matchs ne seront plus automatiquement reportés après la détection de trois cas positifs dans une équipe.

Qui dit nouvelle saison dit nouveau protocole sanitaire. Ce vendredi, à deux semaines de la reprise du Top 14 (1ère journée le week-end du 4-5 septembre), la Ligue nationale de rugby (LNR) a communiqué les nouvelles règles mises en place en Top 14 et en Pro D2 afin de lutter contre le Covid-19.

Deux changements sont à relever par rapport au protocole de la saison passée. Tout d'abord, les joueurs "immunocovid" (ceux ayant été vaccinés ou testés positif au cours de six derniers mois si l'on se base sur les règles du pass sanitaire en vigueur en France) n'auront plus besoin de présenter un test PCR pour participer à une rencontre. Les joueurs "non-immunocovid" devront quant à eux réaliser trois tests PCR par semaine, contre un test toutes les 48 heures la saison passée.

La règle des reports de match largement assouplie

Deuxième modification de taille dans ce nouveau protocole sanitaire : la règle pour la tenue d'une rencontre. L'an dernier, un match était automatiquement reporté après la détection de trois cas positifs au sein d'une même équipe sur sept jours glissants. Cette saison, le Comité compétitions de la LNR ne sera saisi que dans le cas où un club serait dans l'incapacité de présenter 19 joueurs (dont cinq joueurs de première ligne).

Si un joueur est testé positif au Covid-19, il doit désormais s'isoler pendant 10 jours. Les cas contacts "non-immunocovid" seront quant à eux automatiquement mis à l'isolement pendant sept jours. En revanche, et comme l'écrit la LNR dans son communiqué, "les immunocovid du groupe professionnel pourront continuer à s'entraîner/jouer collectivement". La LNR se félicite par ailleurs que, "à ce jour, les effectifs des équipes (joueurs et staff) sont vaccinés à plus de 90%".