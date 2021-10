Biarritz: Soury arrive de Toulon comme joker médical

Confronté à une pénurie de talonneurs, Biarritz enregistre l’arrivée du Toulonnais, Bastien Soury, en tant que joker médical. Il est attendu dans les heures à venir du côté d’Aguiléra.



Le Biarritz Olympique tient son renfort. Le talonneur toulonnais, Bastien Soury, rejoint le club basque confronté à une hécatombe à ce poste. L’accord avec le RCT a été trouvé ce mardi matin et le joueur de 26 ans arrive comme joker médical. Le club basque en effet a perdu pour plusieurs mois Lucas Peyresblanques et Romain Ruffenach ainsi que François Da Ros également blessé.



Lundi, le président du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, avait déploré la blessure de Ruffenach, le troisième talonneur du BO, sérieusement touché samedi lors de la défaite à domicile contre le Stade Toulousain (11-17) à Aguiléra, lors de la 5eme journée du Top 14. "Rupture du croisé antérieur pour Romain Ruffenach; 3 semaines 3 talonneurs blessés pour @BOPBweb dont deux sur jeu déloyal. La grande campagne pour la sécurité des joueurs bat son plein. Selon que vous serez puissant ou misérable...", avait lancé Aldigé sur son Twitter.





Peyreblanques, qui souffre d'une rupture de l'ischiojambier contractée lors du match remporté contre le Racing voilà trois semaines, sera absent quatre à six mois alors que Da Ros se plaint du biceps. Samedi, le jeune Clément Renaud (21 ans) est entré en jeu pour dépanner. Pour Soury, en fin de contrat l’été prochain et qui n’entrait plus dans les plans du manager varois Patrice Collazo, ce sera l’occasion d’obtenir du temps de jeu et se relancer. Depuis cet été, il n’a disputé que 46 minutes, comme titulaire, avec le RCT lors du match nul face à Montpellier le 4 septembre dernier. Il est attendu en fin de journée au Pays Basque.