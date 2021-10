Top 14: Arthur Vincent touché par l'appel de Galthié pour le soutenir

Invité du Super Moscato Show, jeudi sur RMC, le centre international français Arthur Vincent a parlé de sa grave blessure survenue le week-end passé (rupture des ligaments croisés du genou gauche). Le jeune joueur de 22 ans espère "revenir avant la fin de la saison, même si ce sera compliqué".

Quelques jours après sa grave blessure au genou gauche, qui va le tenir éloigné des terrains pour au moins six mois, Arthur Vincent affiche un état d'esprit combatif. Le centre international français de Montpellier s'est exprimé dans le Super Moscato Show sur RMC, pour faire le point sur cette rupture des ligaments croisés. "Le moral est malgré tout plutôt bon", a déclaré jeudi le joueur de 22 ans, qui patiente un peu avant de se faire opérer.

"Pour le moment, j'essaie de faire dégonfler le genou et de retrouver un peu de mobilité, afin de faire l'opération dans les meilleures conditions. On draine un peu cet hématome et j'esaie de récupérer mon extension au maximum pour que le travail de rééducation se fasse du mieux possible en post-opération", a expliqué le jeune international aux 14 sélections avec le XV de France.

S'il a "forcément" l'envie de revenir avant la fin de saison dans un "coin de la tête", Arthur Vincent sait qu'il sera "compliqué" de tenir un délai calendrier. D'autant qu'il vaut mieux faire preuve d'une grande prudence pour éviter toute complication. "Il faut faire les choses correctement, et bien réparer ce genou", a-t-il confirmé.

Le lendemain de la blessure, survenue sur un plaquage anodin lors du match de Top 14 remporté 21-11 par Montpellier contre La Rochelle, Arthur Vincent a eu droit à un coup de fil du sélectionneur Fabien Galthié, en plus d'un message public de sa part sur les réseaux sociaux. "Ça m'a fait énormément plaisir", a-t-il souri, sans pour autant avoir obtenu une quelconque garantie pour son retour. "Ça reste une sélection, tout redémarre à zéro. C'est mon état d'esprit".

En attendant la guérison complète et le retour à la compétition, Arthur Vincent va pouvoir se pencher sur son avenir. Son contrat au MHR expire à la fin de la saison, alors qu'il ne manque pas de prétendants. Montpellier espère une prolongation, mais Toulouse est notamment intéressé.

"Ma réflexion va continuer, a-t-il reconnu. Je vais avoir pas mal de temps pour réfléchir et prendre une décision, parce qu'il va falloir en prendre une. C'est sûr que ça va se régler dans les mois à venir. Le coeur, c'est forcément Montpellier. Mais il faut voir. Très sincèrement, c'est une décision qui sera compliquée dans tous les cas".